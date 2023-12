Tim Pfaelzer je generálním ředitelem a senior viceprezidentem Veeamu pro EMEA

Společnost Veeam Software oznámila, že povýšila Tima Pfaelzera na pozici generálního ředitele a senior viceprezidenta pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA). Pfaelzer je zodpovědný za obchodní operace Veeamu ve všech segmentech a na všech trzích daného regionu.

Ve Veeamu působí od července 2021 a doposud zastával pozici viceprezidenta pro oblast podnikových řešení v regionu EMEA. Strávil více než 20 let v oboru IT, během nichž zastával vedoucí pozice ve společnosti Dell a různé pozice ve společnostech Adobe, Autodesk a Salesforce.

Pfaelzer sídlí v Německu a společnosti Veeam a jejím zákazníkům a partnerům v celém regionu poskytuje své bohaté zkušenosti s rozvojem obchodu, marketingem, vedením prodeje a obecným řízením týmu.

„Ve Veeamu věříme v rozvoj velkých talentů a povyšování skvělých vedoucích pracovníků z vlastních řad. Tim je toho skvělým příkladem. Má zásadní podíl na růstu našeho podnikání v regionu EMEA. Je to vynikající lídr, který klade potřeby našich zákazníků a partnerů do středu všeho, co děláme,“ řekl John Jester, chief revenue officer společnosti Veeam.

„Toto povýšení je oceněním jeho neuvěřitelné práce, kterou odvádí v celém regionu, a vím, že mluvím za celý náš globální tým, když řeknu, že ho s nadšením podpořím při vedení naší další expanze v regionu EMEA,“ dodal.

Zdroj: Veeam Software