Tomáš Chumchal je obchodním ředitelem Mastercard pro ČR a SR

Společnost Mastercard oznámila, jmenování Tomáše Chumchala na pozici obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko. Ze své funkce bude mít zodpovědnost za prodejní strategii a řízení obchodních týmů v obou zemích. Doteď ve společnosti působil jako obchodní manažer.

Před svým nástupem do společnosti Mastercard v roce 2021 působil Tomáš Chumchal v Lucembursku, kde řídil obchodní vztahy s předními partnery společnosti Amazon Web Services v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a na Maltě. Předtím pracoval 8 let pro společnosti v oblasti IT a technologií.

Tomáš Chumchal je absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, rád sportuje a volný čas tráví nejraději se svou rodinou nebo na horách.

