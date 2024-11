Tomáš Kubát bude novým generálním ředitelem HPE Česká republika

Společnost Hewlett Packard Enterprise ČR oznámila, že jejího vedení se od 1. 1. 2025 ujme Tomáš Kubát. Ve funkci nahradí Jana Kameníčka, který odchází do důchodu poté, co posledních 16 let vedl aktivity společnosti HPE v České republice.





Tomáš Kubát bude odpovědný za chod lokální pobočky HPE a za pokračování strategického rozvoje společnosti v ČR, založeném na obchodním růstu v klíčových oblastech napříč segmenty trhu a na upevňování vztahů se zákazníky i s obchodními partnery.

Do nové role přináší dlouholetou zkušenost z managementu HPE, kde dosud řídil technologickou divizi Compute, Data Services a Presales, ve své profesní dráze prošel řadou manažerských a obchodních rolí v HPE, předtím v HP.

Tomáš Kubát v oblasti IT pracuje celkem více než tři dekády. V minulosti také pracoval jako head of professional services ve společnosti Siemens IT Systems and Services (dnes součástí Atos).

„Nynější skvělý stav HPE v ČR nevznikl nahodile, ale do značné míry byl vtisknut Janem Kameníčkem. Pro Honzu mám velký respekt lidsky i profesně. Je ve firmě 34 let a v roli generálního ředitele je 16 let,“ nešetří slovy chvály pro odcházejícího generálního ředitele.

„Měl jsem možnost být hodně u toho. Vedení firmy, obchodní úspěchy firmy, strategická partnerství, nastavení rozvojových směrů, inspirování ostatních a další byly klíčovými body celkového firemního úspěchu HPE ČR. Pokud začínám mluvit jménem firmy, tak rád začnu větou ‚Honzo, velké díky!‘ ".

Zdroj: HPE