TP-Link představuje chytrou zásuvku Tapo P100M s podporou standardu Matter

Výrobce: TP-Link

TP-Link Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com

podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also

AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK

AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK Cena: od 260 Kč

od 260 Kč Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/smart-plug/tapo-p100m/

Chytrou zásuvku TP-Link Tapo P100 lze ovládat pomocí volně dostupné aplikace Tapo pro Android a iOS v češtině i slovenštině. Lze ihned vypnout všechny, nebo pouze vybrané přístroje, ale v režimu nepřítomnosti je lze simulovat přítomnost osob v místnosti vypínáním a zapínáním zařízení, například osvětlení nebo televize. Samozřejmostí je i hlasové ovládání pomocí Asistenta Google, Amazon Alexy nebo Apple Siri.

Mini zásuvka Tapo P100M dokáže pracovat dle rozvrhu pro automatické zapínání a vypínání. Uživatelé si tak mohou nastavit dle svých denních zvyklostí a preferencí spouštění a vypínání spotřebičů, což vede k šetření energie. Zároveň se snižuje riziko požáru.

Sjednocující standard konektivity Matter zajišťuje komunikaci mezi zařízeními chytré domácnosti bez ohledu na platformu a výrobce. Prostřednictvím jedné aplikace lze ovládat zařízení napříč různými značkami. K protokolu se jako jeden z prvních výrobců připojil TP- Link s produktovou řadou Tapo.

Nastavení nové zásuvky je snadné v aplikaci Tapo prostřednictvím Bluetooth. Po úspěšném propojení zásuvka komunikuje přes místní Wi-Fi síť. Lze ji konfigurovat i naskenováním přiloženého QR kódu s následným postupem dle pokynů elektronického průvodce.

Minimalistický design zásuvky je navržen tak, aby po připojení zabírala co nejméně místa do stran i do prostoru. Sousední zásuvky tak zůstanou i nadále přístupné a umožňují připojení více chytrých zásuvek Tapo.

