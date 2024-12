TP-Link uvádí na trh první Wi-Fi 7 PCIe adaptér Archer TBE400E

Výrobce: TP-Link

TP-Link Servis: podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com

podpora@tplinkpartner.cz nebo support.cz@tp-link.com Distributoři ČR: AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also

AT Computers, Discomp, PENTA CZ, Also Distributoři SR: AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK

AGEM COMPUTERS SK, Asbis SK Cena: 1889 Kč

1889 Kč Více informací: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/pci-adapter/archer-tbe400e/

Archer TBE400E přináší revoluci zejména pro hráče online her. Díky technologii WiFi 7 poskytuje výrazně sníženou latenci, což znamená rychlejší odezvu při hraní kompetitivních her. Podpora pásma 6 GHz zajišťuje stabilní připojení bez rušení i v prostředí s velkým množstvím Wi-Fi sítí, takže se hráči mohou soustředit na hru bez obav z výpadků. Adaptér je vybaven pokročilou technologií QoS (Quality of Service), která upřednostňuje herní provoz před ostatními datovými toky. Integrovaná technologie Bluetooth 5.4 zajišťuje připojení bezdrátových herních sluchátek a ovladačů s minimálním zpožděním.





Archer TBE400E nabízí současné využití tří pásem pro maximální propustnost sítě. Podpora pásma 6 GHz zdvojnásobuje šířku pásma oproti předchozí generaci. Adaptér využívá technologii 4K-QAM, která nabízí 120 % dat pro vyšší rychlosti, spolu s Multi-Link Operation pro zvýšení propustnosti, snížení latence a lepší spolehlivost. Multi-RUs technologie pak plně využívá všechny zdroje pro maximální efektivitu. Tyto pokročilé funkce umožňují bezproblémové streamování 8K videa či rychlé stahování dat i v prostředí s velkým počtem připojených zařízení.

Nový PCIe adaptér Archer TBE400E se instaluje do základní desky stolního počítače s 64bitovým operačním systémem Windows 11. K modelu jsou k dispozici standardní i nízkoprofilové držáky pro počítačové skříně typu mini tower. Uživatel tak rychle získá špičkové zařízení s technologiemi, jako jsou OFDMA a MU-MIMO, které zvyšují efektivitu přenosu dat a snižují latenci a zpoždění.

Zařízení je vybaveno dvojicí výkonných otočných antén s vysokým ziskem, které výrazně rozšiřují stávající pokrytí Wi-Fi a nabízejí rychlé a bezproblémové připojení i na větší vzdálenosti.

Adaptér disponuje pokročilým zabezpečením WPA3 chránící před útoky hackerů. Poskytuje bezpečnější šifrování při zabezpečení heslem Wi-Fi a vylepšenou ochranu proti útokům hrubou silou. Uživatelé si tak mohou v klidu vychutnávat rychlé připojení, které si poradí i s AR/VR aplikacemi a dalšími náročnými úlohami.

Poznámka: TP-Link doporučuje adaptér využít v kombinaci s třípásmovým WiFi 7 routerem Archer BE800 nebo třípásmovým WiFi 7 mesh systémem Deco BE85.

Zdroj: TP-Link