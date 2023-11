Umělá inteligence v IT infrastruktuře

Nasadit umělou inteligenci do produktu je v současnosti velmi jednoduché – udělat u toho spoustu chyb, které váš projekt odsoudí k záhubě, je ještě jednodušší. Na co si dát pozor při zavádění AI ukáže v úvodu konference Filip Kirschner, zakladatel vývojářského studia Applifting, který se s účastníky podělí i o konkrétní zkušenosti z praktického používání AI.

Rozdíl mezi „AI infuse“, tedy procesem integrace AI do již existujícího systému, a vývojem nového řešení nad AI vysvětlí Marek Šándor, Partner Technical Specialist z IBM a Filip Pavlíček, Analytik Dat & AI Virtuóz ze společnosti TD SYNNEX AS Czech. Společně také představí produkty IBM, u kterých zákazníci AI využívají, aniž by o tom věděli.

O novinky v oblasti generativní AI, které vzešly z partnerství společností VMware a NVIDIA se podělí Tomáš Michaeli, Manager, Solution Engineering pro Českou republiku & MEE ve společnosti VMware. Mimo jiné ukáže trénování a efektivní nasazování jazykových modelů (LLM) na platformě VMware s pomocí nástrojů NVIDIA.

Na roli AI v inteligentním fungování firmy se zaměří Petr Paščenko, Head of Data Science ve společnosti Profinit, který ve své prezentaci poukáže na možnosti, ale i rizika automatizace personálních agend a doloží je na zkušenostech z konkrétních automatizačních projektů realizovaných v letošním roce.

Legislativa na podporu AI

Evropská komise v roce 2021 představila návrh první komplexní právní regulace systémů umělé inteligence na světě s cílem podpořit vývoj AI v klíčových oblastech, jako je zdravotnictví, doprava, výroba a energetika. Michal Nohel, Advokát a Senior Associate advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, se zaměří nejen na aktuální stav legislativního procesu, ale především na očekávané dopady této regulace pro firemní a podnikatelský sektor.

AI na okraji sítí

Jaký hardware použít pro strojové učení a AI, ať už v podobě menších EDGE instalací nebo pro rozsáhlejší systémy, doporučí účastníkům konference Jan Petrák, technický ředitel největšího dodavatele white-box serverů na českém trhu Abacus Electric. Tématem bezpečnosti EDGE datových center, která umožňují nasazení umělé inteligence i strojového učení v blízkosti místa, kde data vznikají a poskytují analytické výsledky téměř v reálném čase, pak uzavře odborný program konference Milan Vild, produktový manažer IT infrastruktury ve společnosti Rittal.

Konference Umělá inteligence v IT infrastruktuře se koná prezenčně i online 15. 11. 2023 od 9:00 do 14:00 hodin v pražském Hotelu Grandior. Více informací a registrace na https://ai.konference.cz/.