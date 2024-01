Vivo oficiálně uvede vlajkovou loď X100 Pro do České republiky

Výrobce: Vivo

Společnost Vivo oficiálně představí brzy smartphone Vivo X100 Pro i na českém trhu. Přichází s plovoucím teleobjektivem Zeiss APO, palcovým hlavním fotoaparátem Zeiss a podporuje 4K filmové portrétní video. Model Vivo X100 Pro pohání procesor Dimensity 9300 s vlastním obrazovým čipem Vivo V3 a chlubí se také zvýšenou kapacitou baterie.





Úzká spolupráce s Zeiss

Plovoucí teleobjektiv Zeiss APO podle výrobce splňuje aktuální standardy Vario-Apo-Sonnar od společnosti Zeiss pro vysoce kvalitní záběry zblízka a z velké vzdálenosti. Používá konstrukci s plovoucími prvky se světelností f/2,5 a zajišťuje kvalitu obrazu za každé situace, a to i při přiblížení 6× až 10×.

Konstrukce plovoucích prvků umožňuje stabilní snímky zblízka. Optická kalibrace dle Viva zajišťuje, že hlavní fotoaparát X100 Pro poskytuje konzistentní ostrost a kvalitu obrazu, zatímco jeho funkce stabilizace obrazu nabízí jasné výsledky bez chvění, typické pro profesionální digitální zrcadlovky.

Na míru vyvinutý čip vivo V3 využívá vysoce efektivní 6nm konstrukci, která přináší o 30 % vyšší energetickou účinnost a zároveň pohání pokročilé možnosti portrétní videografie fotoaparátu X100 Pro. Patří mezi ně i zcela nová funkce 4K Cinematic Portrait Video – poprvé představena v řadě X -, ideální pro uživatele, kteří chtějí na svém telefonu bez námahy zachytit a upravit video s filmovým nádechem.

Uživatelé mohou použít styl Zeiss Cinematic Video Bokeh s novou funkcí 4K Cinematic Portrait Video pro nadčasové záběry. Záběry 4K Cinematic Portrait je také možné později snadno upravovat v aplikaci Album a dále ladit efekty a styly bokehu.

Nová vlajková loď řady X podle výrobce poprvé představuje profesionální víceohniskovou fotografii Zeiss, která uživatelům umožňuje pořizovat profesionální portréty s ohniskovou vzdáleností až 100 mm. Model X100 Pro přináší další kreativní možnosti, a to Zeiss B-Speed Style Bokeh, nejnovější přírůstek do sady možností Zeiss Style Portrait. Ta vytváří výrazný efekt bokeh se zaoblenými okraji ve tvaru trojúhelníku inspirovaný klasickým vysokorychlostním kinofilmovým objektivem Zeiss z poloviny 70. let.

Nadupaný vnitřek, velká rychle nabíjitelná baterie

Model X100 Pro je vybaven dvojicí vlajkových čipů – nejnovějším obrazovým čipem V3 a procesorem Dimensity 9300, jenž se může pochlubit osmi jádry.

X100 Pro úspěšně vyvažuje velkokapacitní baterii s rychlým nabíjením díky třem klíčovým průlomům v oboru: Technologii rekonstrukce negativní elektrody, technice lisování elektrod za studena a procesu leptání mikrometrickým laserovým polem – v konečném důsledku dosahuje 8,3% nárůstu celkové energetické hustoty ve srovnání s předchozími generacemi.

Je vybaven baterií s kapacitou 5 400 mAh (TYP) a podporuje bezdrátové nabíjení FlashCharge a až 100W nabíjení FlashCharge Dual-Cell.

Model X100 Pro zlepšuje zážitek ze sledování obsahu díky LTPO displeji s šetřením zraku. Displej je vybaven větší zobrazovací plochou, která je vždy zapnutá, a může dosahovat lokálního maximálního jasu až 3 000 nitů, což zajišťuje skvělou viditelnost i za jasného slunečního světla.

Smartphone je také vybaven nejnovějším operačním systémem Funtouch OS 14, který podle Viva vylepšuje uživatelský zážitek skrz plynulejší výkon, širší možnosti personalizace a lepší zabezpečení.

