Vivolink představí svoje ProAV a systémová řešení na veletrhu ISE 2025 v Barceloně

Dodavatel profesionálních AV kabelů, adaptérů a dalších komponent pro audiovizuální technologii, společnost Vivolink, představí svoje produkty a řešení na veletrhu ISE 2025 v Barceloně. Prémiová značka z portfolia distribuční společnosti EET Group nabízí všem integrátorům a jejich klientům vstup zdarma a zázemí pro jejich obchodní schůzky ve svém stánku 5E200 v hale 5 výstaviště Fira de Gran Via.





„ISE je největší výstavou v oblasti profesionální AV techniky a zahrnuje i další obory, jako jsou sítě, dohledové systémy a bezpečnost. Loňská účast dosáhla 73 000 návštěvníků, což dělá z této akce vhodnou platformu pro budování vztahů a získání nových obchodních příležitostí,“ říká Jan Bartoš, managing director EET Group pro Českou republiku.

Na veletrhu je možné si sjednat schůzku i se zástupci Vivolinku, kteří předvedou širokou škálu profesionálních kabelů a převodníků s rozhraními HDMI, USB-C, či Conference HUB DUO s dvěma HDMI výstupy pro prezentaci na dvou zobrazovacích zařízeních najednou.

Letos zcela v duchu USB-C

Novinkou pro letošní ročník ISE bude řada dlouhých a plně funkčních USB-C kabelů, USB-C extendery pro zlepšení pokrytí bezdrátovými sítěmi wi-fi, nástěnný držák s flexibilním zdvihem, který dokáže pohybovat těžkými dotykovými obrazovkami nahoru a dolů pouze jediným kliknutím, nový univerzální nástěnný systém pro HDMI a mnoho druhů USB-C konektorů.

„ISE není jen výstava – je to příležitost rozšířit své profesní znalosti a představit zákazníkům špičková řešení,“ říká Michael Krogh, ředitel společnosti Vivolink, který bude osobně na stánku prezentovat produkty společnosti.

Na loňském veletrhu ISE představoval Vivolnik řešení, jak napojit moderní notebooky, které jsou vybaveny pouze USB-C vstupy, na zobrazovací zařízení s HDMI konektory. Tento problém řeší řada firem ve svých zasedacích místnostech při prezentacích.

Společnost proto vyvinula speciální kabel, který umožňuje propojení moderních notebooků s dotykovými displeji a jinými monitory, aniž by si uživatel musel pořizovat vedle nového notebooku také nový displej se vstupem na USB-C. Jde o tzv. Touch Screen Cable. Na základě zpětné vazby pak společnost vyvinula další převodový kabel, který obsahuje i vstup pro zdroj napájení notebooku, čímž se nabídka funkcí pro vzájemné propojení zařízení zkompletovala.

Vivolink USB-C HUB Autor: EET Group

Kvalitní kabely pro přenos videa i do 15 metrů

Vivolink zároveň vytvořil několik variant těchto převodníkových kabelů odstupňovaných podle délky. Dříve se totiž běžně používaly kabely USB-C do délky jednoho metru na propojení notebooku s počítačem, dnes jsou ale požadavky na délky propojovacích kabelů náročnější. V běžných délkách tak dosahují převodníkové kabely USB-C/HDMI od Vivolinku až 7,5 metru.

„Pokud ale někdo potřebuje opravdu dlouhé kabely, máme je i o délkách od 10 do 15 metrů, přičemž tyto kabely podporují přenos videa v 8K rozlišení, spolehlivě přenáší obousměrně data, dají se využít k připojení kamery, soundbaru a využít je můžete i k nabíjení připojených zařízení,“ vypočítává Michael Krogh. Právě superdlouhým kabelům s USB-C se bude Vivolink věnovat na letošním ročníku ISE.

Další novinkou od Vivolinku, která měla premiéru na loňském veletrhu ISE 2024, je Vivolink Conference HUB DUO s dvěma HDMI výstupy pro využívání dvou zobrazovacích zařízení najednou. Vhodný je zejména pro firemní prezentace na schůzkách, kterých se účastní i vzdálení respondenti formou videokonference. Umožňuje totiž z jednoho notebooku zároveň na jednom monitoru prezentovat a na druhém vidět účastníky schůzky, kteří jsou připojeni online.

Veletrh ISE 2025 se uskuteční od 4. do 7. února na barcelonském výstavišti Fira de Gran Via. Letos díky otevření nové výstavní haly 8.1 nabídne o 20 % větší výstavní plochu. Akce bude rozdělena do sedmi oddělených technologických zón zaměřených na Audio, AV Broadcast, Digital Signage & DOOH, Lighting & Staging, Multi-Technology, Residential & Smart Building a Unified Communications & Education Technology.

Zdroj: EET Group