VMware: Firmy a zaměstnanci se rozcházejí v pohledu na inovace

Společnost VMware zveřejnila výsledky studie s názvem The Distributed Work Dilemma: When Innovation and Job Satisfaction Compete, z níž vyplynulo, že téměř dvě třetiny (62 %) respondentů v regionu EMEA věří, že jejich podnik je inovativnější, jsou-li zaměstnanci na svých pracovištích.

VMware zdůrazňuje, že názory respondentů průzkumu na to, kde se cítí být nejvíce inovativní, jsou v rozporu s tím, kde by nejraději pracovali, přičemž 81 % respondentů v regionu EMEA je více spokojeno s prací, pokud mohou pracovat odkudkoli.

Více než polovina (56 %) respondentů v regionu EMEA, jejichž zaměstnavatel umožňuje práci odkudkoli nebo smíšený model kombinující prezenční a distanční práci, uvádí, že se v jejich týmech oproti době před pandemií zlepšila morálka, kreativita (52 %) a spolupráce (53 %).

Zájem stabilní

Průzkum dále odhalil, že stoupající ekonomická nejistota vede řadu manažerů k tomu, aby přiměli zaměstnance k návratu na pracoviště v naději, že tím podpoří inovativnost a produktivitu, avšak nejsou si v tomto ohledu jisti skutečným efektem.

Větší procento podniků umožňujících práci odkudkoli nebo hybridní model práce má podle VMwaru zavedené formální metriky pro sledování inovací a jejich dopadu na podnik a zaměstnance.

Metriky pro sledování úrovně inovací mají zavedené téměř všechny podniky v regionu EMEA, které umožňují práci odkudkoli (97 %), zatímco u podniků, které vyžadují přítomnost na pracovišti, je to pouhých 82 %.

Výhody nepopiratelné

„Výzkum ukázal, že umožnění hybridní práce zvyšuje spokojenost a angažovanost a zlepšuje týmovou spolupráci, což může přirozeně vést k nárůstu produktivity,“ říká Shankar Iyer, viceprezident a generální ředitel divize výpočetních řešení pro koncové uživatele společnosti VMware.

Zaměstnanci jsou podle něj přesvědčeni, že mohou dosahovat nejlepších pracovních výsledků, mají-li možnost volby hybridní práce spolu s nástroji, které ji podporují, avšak manažeři se domnívají, že inovace naopak vznikají spíše na pracovišti.

„Z našeho výzkumu vyplývá, že více podniků musí zavést formální ukazatele pro měření dopadu, aby se zajistilo, že dojmy nepřeváží nad realitou. Ty, které uplatňují hybridní pracovní model, to zjevně berou velmi vážně,“ dodává Iyer.

Budoucnost nevyhnutelná

Téměř tři čtvrtiny (72 %) oslovených podniků v regionu EMEA plánují v příštích 12 měsících výrazně zvýšit investice do své digitální kultury a třetina (32 %) mezi priority řadí investice, které podporují inovace a kreativitu.

Automatizace a digitální nástroje podle VMwaru pomáhají dosáhnout rychleji obchodních cílů nebo lepších výsledků s menšími náklady. Mezi podniky v regionu EMEA, u nichž investice do automatizace vzrostly, téměř polovina (46 %) investuje do automatizace kvůli zlepšení komfortu práce a produktivity zaměstnanců.

Mimoto se 43 % respondentů snaží automatizací urychlit inovace, zatímco 49 % usiluje o urychlení a zlevnění provozních procesů. Největší objem investic společnost zaznamenává u podniků, které mají politiku hybridní práce nebo práce odkudkoli ve srovnání s podniky, které vyžadují přítomnost na pracovišti.

Z toho vyplývá, že je nutné dávat prioritu inovacím a produktivitě, nikoli však na úkor flexibility místa výkonu práce. „Situace, kdy všichni zaměstnanci budou pracovat v prostorách firmy, nemusí vůbec nastat,“ upozorňuje Iyer.

Zdroj: VMware