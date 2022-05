VMware: Kubernetes míří do mainstreamu, některé problémy přetrvávají

Společnost VMware zveřejnila studii Stav Kubernetes 2022, která ukazuje, že se Kubernetes stal součástí hlavního proudu a 99 % respondentů uvedlo, že pro ně bylo nasazení této technologie přínosné.

Vývojáři také podle průzkumu využívají výhody multicloudových strategií, přičemž dvě třetiny z nich v současné době používají Kubernetes ve vícero cloudech.

Respondenti mezi hlavními výhodami Kubernetes zmiňovali lepší využití zdrojů a nižší výdaje (59 %), snazší aktualizace aplikací (49 %) a hladší migrace do cloudu (42 %).

Studie také ukazuje, že bezpečnost zůstává téměř pro všechny respondenty hlavním problémem (99 %) a více než polovina (51 %) si uvědomuje, že pro nasazení a správu Kubernetes jim chybí interní zkušenosti a odborné znalosti.

Kubernetes na úspěšném tažení

Studie uvádí, že jedním z nejzřetelnějších příznaků toho, že Kubernetes je součástí hlavního proudu, je rychlý růst počtu nasazovaných klastrů: 29 % subjektů má více než 50 klastrů a téměř polovina (48 %) očekává, že počet klastrů Kubernetes, které provozují, vzroste o více než 50 %.

Mezi faktory, které k rostoucí popularitě přispěly, podle respondentů patří zvýšení flexibility aplikací (62 %), vyšší efektivita vývojářů (54 %), zlepšení využití cloudu (59 %), snížení nákladů na cloud (46 %) či potřeba zlepšit efektivitu správy aplikací (37 %).

„Během posledních několika let se ustálila praxe užívání Kubernetes jako standardní vrstvy nad infrastrukturou, a to v privátních i veřejných cloudech a mnohdy obojích. Využití se posunulo od progresivních uživatelů směrem do mainstreamu,“ říká Michael Cote, technolog ve společnosti VMware.

„Tento posun do hlavního proudu zvyšuje potřebu nástrojů pro správu Kubernetes a distribuce, zejména pokud jde o zabezpečení a podporu vývojářů. Téměř 100 % dotázaných v tomto průzkumu má zájem nalézt a zaplatit nástroje, které jim pomohou výhody Kubernetes plně využít,“ dodává.

Multicloud dominuje

VMware dále zjistil, že jedním z hlavních důvodů, proč podniky zavádějí Kubernetes, jsou jednoznačné přínosy pro rychlý rozvoj cloudových operací. Respondenti, kterým Kubernetes slouží převážně při vývoji, upřednostňují místní prostředí (62 %) nebo jednoho poskytovatele veřejného cloudu (42 %).

Pro srovnání, ti, kterým u Kubernetes jde především o produkční prostředí, dávají přednost vícero poskytovatelům veřejného cloudu (52 %), dále lokálnímu prostředí (47 %) nebo jednomu poskytovateli veřejného cloudu (42 %).

Podniky se ale při nasazování ve velkém potýkají s potížemi. Celkem 51 % dotázaných se shoduje, že jim chybí interní zkušenosti a odborné znalosti, 37 % se domnívá, že je těžké najmout pracovníky s potřebnými odbornými znalostmi a 34 % se potýká s tempem změn u Kubernetes/nativně cloudových řešení.

Vzhledem k nedostatku odborných znalostí se mnoho týmů snaží zaplnit mezery jednoduššími řešeními Kubernetes v kombinaci s podporou a službami: 97 % by bylo ochotných platit za služby a podporu důležitých nástrojů Kubernetes.

Zdroj: VMware