VMware představuje externě řízené služby Cross-Cloud

Společnost VMware uvádí řízené služby Cross-Cloud. Jedná se o soubor standardizovaných nabídek s novými výhodami pro partnery i zákazníky, které umožní vysoce kvalifikovaným partnerům rozšířit svoji praxi v oblasti externích služeb.

VMware Cross-Cloud podle společnosti umožní partnerům rychleji zavádět externě řízené služby a zákazníkům usnadní jejich spotřebu. To zvýší ziskovost partnerů a zároveň otevře nové příležitosti k růstu a expanzi.

Služby přináší standardizovaná řešení, atraktivnější pobídky, sladění s aktivitami spojenými se vstupem na trh a větší flexibilitu. To vše umožní poskytovatelům řízených služeb VMware Cross-Cloud dosahovat růstů, zvýšit ziskovost a posílit opakované výnosy ze služeb.

Inteligentní přístup k expanzi

Zároveň by mělo dojít ke zkrácení doby realizace ekonomického přínosu multicloudových prostředí, přičemž služby by měly pomoci zákazníkům překlenout aktuální nedostatek IT pracovníků a potřebných dovedností.

„Díky našemu globálnímu ekosystému poskytovatelů externě řízených služeb VMware Cross-Cloud dokážeme pomoci zákazníkům přejít od chaotického užívání cloudových technologií k inteligentnímu přístupu a rychleji dosahovat požadovaných výsledků,“ uvedl Zia Yusuf, viceprezident pro strategický ekosystém a oborová řešení společnosti VMware.

„Řízené služby VMware Cross-Cloud jsou dalším příkladem toho, jak partnerům poskytujeme možnost expandovat a rozvíjet podnikání s produkty VMware a zároveň s nimi spolupracujeme s cílem pomáhat zákazníkům realizovat strategii inteligentního využití cloudu, která urychlí jejich digitální transformaci,“ dodal.

Výhody, pobídky a lepší možnosti

VMware bude poskytovat standardizované nabídky zaměřené na klíčové cíle zákazníků a úzce sladěné s aktivitami souvisejícími se vstupem na trh, prodejem a zákaznickou podporou. Partneři budou tyto cílené nabídky využívat k sestavování jedinečných validovaných nabídek služeb.

Partneři se mohou odlišit, získat lepší postavení na trhu a dosáhnout vyšší ziskovosti. Nová certifikace řízených služeb VMware Cross-Cloud bude osvědčovat schopnost partnerů poskytovat řízené služby ověřené společností VMware (VSO).

Mohou též potvrzovat dosažení specializace v oblasti VMware Managed Services (MSS). Poskytovatelé řízených služeb VMware Cross-Cloud navíc budou těžit z finančních a nefinančních partnerských benefitů přizpůsobených na míru.

Zdroj: VMware