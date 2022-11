VMware představuje vylepšení pracovního prostředí Anywhere Workspace

Výrobce: VMware

VMware Distributoři ČR: Arrow ECS, Avnet

Arrow ECS, Avnet Distributoři SR: Arrow ECS, Avnet SK

Arrow ECS, Avnet SK Více informací: http://www.vmware.com/cz

Společnost VMware představuje nové vlastnosti platformy Anywhere Workspace, které si kladou za cíl IT týmům ulehčit práci spojenou se správou takto složitého prostředí a zvýší jejich produktivitu pomocí automatizace.

VMware Anywhere Workspace podle výrobce umožňuje hybridní práci pomocí jednotné správy koncových bodů (UEM), VDI a DaaS, digitální zaměstnanecké zkušenosti (DEX) a zabezpečení pracovního prostředí.

Aktualizace zahrnují správu digitální zaměstnanecké zkušenosti, orchestraci IT a řešení VMware Horizon Cloud. Dále začleňují inteligenci a automatizaci do každého kroku procesu, aby zjednodušily provoz IT a nabídly bezpečnější a flexibilnější digitální prostředí pro zaměstnance.

Nová vylepšení řešení Workspace One Freestyle Orchestrator zase umožní automatizaci nad rámec pracovních postupů specifických pro jednotlivé úlohy na konkrétních zařízení v prostředí Workspace One a nabízí kontextově řízené postupy zpracování požadavků zahrnující i IT systémy třetích stran.

Zdroj: VMware