Všechno jako služba (aaS): transformace IT podle HPE a TD SYNNEX

Přístup jako služba (aaS) představuje koncept, který umožňuje organizacím čerpat IT zdroje a služby od externích poskytovatelů. Namísto toho, aby provozovaly a spravovaly vlastní hardware a software, mohou si zakoupit přístup ke zdrojům prostřednictvím cloudových služeb nebo jiných poskytovatelů infrastruktury. Tento model poskytuje firmám větší flexibilitu, škálovatelnost a možnost v reálném čase přizpůsobit své IT potřebám podnikání. HPE poskytuje komplexní aaS řešení především formou modelu HPE GreenLake, který nabízí širokou škálu služeb aaS včetně infrastruktury, softwaru a datových služeb.





Infrastruktura jako služba (IaaS)

HPE GreenLake IaaS umožňuje organizacím rychle a jednoduše získat přístup k výpočetním, úložným a síťovým zdrojům bez nutnosti investovat do vlastního hardware. To znamená, že podniky mohou snadno škálovat svou infrastrukturu podle potřeby a platit pouze za zdroje, které skutečně využívají. Tím mohou maximalizovat svou IT investici a zároveň minimalizovat náklady na provoz a údržbu infrastruktury.

Software jako služba (SaaS)

HPE GreenLake SaaS poskytuje přístup k široké škále softwarových aplikací formou služby. To zahrnuje aplikace pro správu podnikových procesů, analytiku dat, řízení vztahů se zákazníky a mnoho dalšího. Díky tomu, že organizace platí pouze za skutečné využití softwaru, mohou snadno přizpůsobit své licence aktuálním potřebám a vyhnout se nadbytečným nákladům spojeným s licencováním a správou softwaru.

Data jako služba (DaaS)

HPE GreenLake DaaS poskytuje podnikům přístup k pokročilým datovým službám, které jim pomáhají efektivněji spravovat, analyzovat a využívat data. To zahrnuje služby pro zálohování a obnovu dat, archivaci, analýzu dat a řízení datových toků. Tímto způsobem mohou organizace zlepšit svou schopnost reagovat na změny v obchodním prostředí a vytěžit maximum z hodnoty svých dat.

Výhody HPE aaS řešení

Přechod k aaS řešením od HPE přináší řadu výhod spojených s vytvořením levnější, jednodušší, aktuálnější a bezpečnější IT infrastruktury. V době, kdy zákazníci omezují investiční náklady, představuje HPE GreenLake zajímavý přístup.

Flexibilita a škálovatelnost

Organizace mohou jednoduše škálovat své IT zdroje podle aktuálních potřeb a platit pouze za zdroje, které skutečně využívají. To umožňuje rychle reagovat na změny v obchodním prostředí a zlepšit konkurenceschopnost. Zákazníci mohou rychle upravit své smlouvy s HPE GreenLake podle aktuálních podmínek a vyhnout se nadměrnému nebo nedostatečnému využití zdrojů.

Ochrana Investic

Místo velkých předem placených kapitálových investic umožňuje HPE GreenLake zákazníkům platit pouze za skutečně spotřebované zdroje a služby. Díky modelu pay-per-use mohou organizace minimalizovat rizika spojená s investicemi do IT infrastruktury a softwaru a maximalizovat návratnost svých investic. HPE GreenLake nabízí nástroje pro sledování a optimalizaci využívání zdrojů.

Snadná správa a údržba

HPE GreenLake řeší správu a údržbu IT infrastruktury za zákazníka, což uvolňuje firmám jejich interní zdroje pro strategičtější úkoly. To přináší úsporu nákladů spojených s interním IT provozem a podporou.

Bezpečnost a compliance

HPE dbá na to, aby jeho aaS řešení splňovala nejvyšší standardy bezpečnosti a dodržovala přísné regulace a normy, což pomáhá organizacím chránit svá data a zachovat jejich důvěrnost a integritu.

Aktualizace a inovace

Díky aaS modelu mohou zákazníci HPE využívat neustálé aktualizace a inovace bez nutnosti investovat do nového hardwaru nebo softwaru. HPE pravidelně aktualizuje své služby a přináší nové funkce a vylepšení, což zajišťuje, že zákazníci vždy využívají nejmodernější technologie.

Zlepšená bezpečnost a ochrana dat

Bezpečnost a ochrana dat jsou klíčovými prioritami pro každou společnost. Nový aaS přístup nabízí pokročilé bezpečnostní funkce a nástroje pro ochranu dat, které pomáhají chránit citlivé informace před kybernetickými hrozbami a útoky.

Autorem článku je Jan Peterka, HPE Business Development Manager, TD SYNNEX