Vshosting~ v roce 2022 dosáhl obratu ve výši 246 milionů korun

Společnost Vshosting~ na základě předběžných výsledků uvedla, že v loňském roce dosáhla obratu ve výši 246 milionů korun, což představuje téměř 20% nárůst oproti roku 2021.

Vshosting~ v roce 2022 spustil privátní cloudy na VMwaru, managed služby na Amazon Web Services a managed hosting nad Microsoftem. Dle svých slov je největší hostingovou firmou v České republice, od roku 2020 je vshosting~ součástí německé skupiny Contabo.

„V roce 2023 i přes očekávanou ekonomickou recesi plánujeme obdobně velký růst či mírně vyšší, a to zejména díky aktivní expanzi firmy do Maďarska. To se pojí samozřejmě s oslovováním nových cílových skupin na již obsazených trzích, kde již vshosting~ dominuje,“ uvedl CEO společnosti Damir Špoljarič.

Zdroj: Vshosting~