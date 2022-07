Western Digital uvádí pevné disky Gold, Red Pro a Purple Pro s kapacitou 22 TB

Výrobce: Western Digital

Společnost Western Digital oznámila, že uvádí do prodeje nové pevné disky s kapacitou 22 TB, které míří do tří klíčových segmentů. Pevné disky WD Gold pro IT segment a datová centra, WD Red Pro určené pro síťová úložiště NAS a WD Purple Pro určené pro chytrá videa a video dohled.

Nové pevné disky využívají jako první v odvětví vlastní technologie, včetně OptiNAND, PMR (ePMR), TSA a HelioSeal pro zajištění nejvyšší hustoty dat na plotnu ve svém odvětví s kapacitou 2,2 TB. To v součtu umožní vyrábět 22TB pevné disky s technologií zápisu CMR.

V případě WD Gold výrobce využívá technologii ArmorCache, která ve spolupráci s technologií OptiNAD kombinuje výkon při aktivovaném režimu vyrovnávací paměti při zápisu a současně umožňuje ochranu dat bez nutnosti režim deaktivovat.

Pevné disky WD Red Pro jsou speciálně navrženy pro systémy NAS s až 24 pozicemi a jsou optimalizované pro prostředí s více uživateli. Disky vhodné pro ukládání, ochranu, archivaci a sdílení velkého objemu dat mezi mnoha uživateli.

WD Purple Pro jsou disky podnikové třídy vytvořené pro potřeby serverů pro analýzu videa a systémy s umělou inteligencí a hlubokým učením. Disky mají technologii AllFrame AI, která podporuje 32 video streamů umělé inteligence pro analýzu hlubokého učení přímo v systému a pomáhá minimalizovat ztráty jednotlivých snímků.

