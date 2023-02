Western Digital uvádí stolní úložiště My Book 22 TB a My Book Duo 44 TB

Výrobce: Western Digital

Společnost Western Digital rozšiřuje svoji prověřenou produktovou řadu stolních úložišť My Book o modely My Book 22 TB a My Book Duo 44 TB. Stolní externí uživatelské úložiště podle výrobce poskytne lidem vyšší flexibilitu při ukládání.

Stolní externí disk My Book 22 TB nabízí uživatelům možnost, jak zálohovat a chránit tisíce souborů, fotografií, videa a dalších dokumentů z různých ukládacích zařízení a úložišť včetně přenosných SSD a HDD disků, paměťových karet nebo USB flash disků a konsolidovat data v jednom uspořádaném místě.

Pro všechny, kdo hledají ještě větší úložiště, je k dispozici My Book Duo s kapacitou 44 TB, které je vybaveno pevnými disky Western Digital optimalizovanými pro pole RAID. Tyto pevné disky jsou připraveny poskytnout ihned po vybalení maximální výkon i kapacitu.

Výrobce dodává, že My Book Duo může být pomocí přiloženého softwaru přenastaveno do režimu RAID-1 pro duplikování dat (zrcadlení dat), nebo nastaveno jako dva nezávislé disky (JBOD).

Dostupnost a cena

Externí stolní pevný disk Western Digital My Book 22 TB je k dostání za doporučenou koncovou cenu 19 078 Kč, model Western Digital My Book Duo 44 TB pak za 43 244 Kč.

