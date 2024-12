Zaostřeno na storage: Odpovídá Igor Cejkovský (Synology)

Anketa ChannelWorldu Ptáme se odborníků z českého a slovenského trhu na trendy v oblasti nabídky, poptávky i příležitostí pro prodejní kanály, které rezonují v jejich produktovém segmentu.

Jak se trh úložišť vyvíjel v letošním roce ve srovnání s rokem 2023?





Igor Cejkovský head of Eastern European markets, Synology

V roce 2024 pokračoval trend růstu poptávky po datových úložištích. Důvodem jsou hlavně neustále stoupající nároky na kapacitu a dostupnost dat ze strany firem všech velikostí. Objem dat prostě pořád roste, svoji roli v tom určitě hraje i rozmach AI.

Je také patrné, že se firmy čím dál častěji volí kompletní řešení od jednoho výrobce. Proto v Synology neustále rozšiřujeme také nabídku našich disků, abychom byli schopni zákazníkům poskytnout pokud možno kompletní řešení úložiště – což jim šetří čas a eliminuje problémy s kompatibilitou nebo aktualizacemi firmwaru.

Jaké jsou požadavky na storage zákazníků na lokálním trhu?

Na lokálním trhu je patrná poptávka po jednoduchých, intuitivních, rychlých a bezpečných řešeních. Zákazníci si stále silněji uvědomují důležitost ochrany a bezpečnosti dat, což je klíčovým faktorem při výběru rozsáhlejších úložných systémů. Rostoucí objem dat taky vede k vyšším požadavkům na kapacitu a rychlost úložných zařízení. To se projevuje v potřebě větších disků i výkonných flashových úložišť (SSD). V neposlední řadě rostou nároky na celkový servis a podporu, v tom je lokální trh zcela srovnatelný se zahraničím.

Jak posilujete bezpečnost v oblasti úložišť?

Bezpečnost úložišť je nyní klíčová víc než kdy předtím, a to jak kvůli samotnému provozu, tak z hlediska legislativy. Synology posiluje ochranu svých produktů například pomocí Red Teamu, který testuje naše chystané i spuštěné produkty z pohledu hackerů, odhaluje slabiny a předchází potenciálním hrozbám. Díky tomu zvládáme rychle reagovat na všechny potenciání bezpečnostní hrozby. Důležité jsou také regulatorní změny, jako směrnice NIS2, která zpřísňuje pravidla pro ochranu dat v citlivých sektorech a nutí firmy investovat do zabezpečení dat. Tedy přesně toho, co Synology řeší.

Jaké novinky připravujete na rok 2025?

Hlavní chystanou novinkou, která přijde hned na samém začátku roku 2025, je Synology ActiveProtect. Jde o snadno implementovatelné řešení pro ochranu podnikových dat, které centralizuje správu zařízení a služeb a chrání servery, cloud a koncové body. S rychlými zálohami, deduplikací a nízkými provozními náklady je ideální pro firmy všech velikostí. Klíčovými funkcemi jsou správa zálohování přes ActiveProtect Manager a inovativní funkce air gap, která po zálohování přeruší přístup k zařízení, čímž znemožní útoky na citlivá data.

