Společnost Zebra Systems, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, uvedla, že k nejvíce ceněným přínosům přechodu IT poskytovatelů na MSP model patří automatizace dříve manuálně prováděných činností.

Podle zjištění studie firmy N-able s názvem State of the Market: The New Threat Landscape jsou MSP poskytovateli automatizovány především zálohování, záplatování a konfigurace bezpečnostních nástrojů.

Ze zprávy vyplynulo, že nejvíce automatizovanou činností v rámci MSP je zálohování, kterému se věnuje 85 % oslovených MSP partnerů. Celkem 68 % respondentů uvedlo, že automatizovalo činnosti patch managementu.

Drtivá většina (90 %) MSP poskytovatelů podle průzkumu poskytuje služby automatizovaného filtrování webů, většinou na bázi blokování URL. Jen zhruba 10 % využívá pokročilejší filtrování na bázi DNS.

Celkem 49 % MSP používá automatizovanou konfiguraci bezpečnostních nástrojů a 48 % respondentů uvedlo, že využívá automatizované skenování síťových zranitelností. Jen necelá čtvrtina automatizuje před-implementační testování bezpečnosti a kontrolu konfigurace.

