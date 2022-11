Zebra Systems: Nejvyužívanější službou je monitoring zákaznické IT infrastruktury

Společnost Zebra Systems uvádí, že setrvale roste počet organizací, které si nechávají spravovat svou IT infrastrukturu formou řízených služeb. Více než 90 % oslovených IT poskytovatelů plně spravuje IT minimálně u jednoho zákazníka, přičemž již 73 % poskytovatelů takto spravuje i jejich cloudové služby.

Největší skupina poskytovatelů řízených služeb v České republice a na Slovensku podle průzkumu spravuje v průměru od 1 do 5 zákazníků, další velkou skupinou jsou MSP s více než 20 zákazníky.

Koncoví zákazníci primárně poptávají služby v oblasti monitoringu infrastruktury, dále pak zálohování & disaster recovery, a záplatování. Zatím poněkud v pozadí, i když na vzestupu, jsou služby IT bezpečnosti a centrální správa cloudových služeb.

Zájem je i o nástroje ochrany dat

Průzkum provedený na konferenci Zebra Cyber Roadshow odhalil, že 30 % IT poskytovatelů plně spravuje IT 1–5 zákazníkům, 19 % pak 6–10 zákazníkům, 17 % potom 11–20, a 25 % více než 20 zákazníkům. Jen 9 % plně nespravuje IT u žádného zákazníka.

Cloudové služby zákazníků pak podle dotazování spravuje 37 % IT poskytovatelů 1–5 zákazníkům, 18 % pak 6–10 zákazníkům, 9 % potom 11–20, a 9 % více než 20 zákazníkům. Celkem 27 % nespravuje cloudové služby vůbec.

Tři čtvrtiny (76 %) MSP využívá pro centrální správu, popř. automatizaci nástroje monitoringu, 43 % nástroje ochrany dat, 38 % nástroje patch managementu, 36 % centrální řízení bezpečnosti a 24 % centrální správu cloudových služeb.

Zdroj: Zebra Systems