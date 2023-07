Zebra Systems: Produktivitu IT administrátorů zvýší centralizace správy

Společnost Zebra Systems informuje, že podle jejího dotazování mezi IT prodejci většina IT administrátorů dnes tráví svůj pracovní čas především správou stávajících zákazníků či rutinními provozními úkoly.

Celkem 61 % z nich se domnívá, že ke zvýšení produktivity a tím i k dalšímu rozšiřování zákaznické základny vede zejména centralizace nástrojů pro správu IT prostředí.

Průzkum rovněž ukázal, že neustále roste počet uživatelů na jednoho administrátora – nyní se jeden IT správce stará v průměru o 75 až 150 uživatelů, přičemž nejsou výjimkou ani administrátoři starající se o více než 300 uživatelů.

To podle Zebry vytváří stále větší tlak na pracovníky IT a MSP poskytovatelů a co největší automatizaci rutinních činnosti a centralizaci správy IT prostředí – jak z pohledu různých nástrojů, tak více zákazníků.

Rutina zabírá většinu času

Průzkum dále odhalil, že u 4 % IT poskytovatelů připadá méně než 30 uživatelů na jednoho IT administrátora, u 33 % je to 30–75, u 45 % pak 75–150, u 10 % je 150–300, a u 8 % více než 300 uživatelů.

IT správci tráví nejvíce času se správou stávajících zákazníků (82 %), s rutinními provozními úkoly (53 %) a vyřizováním compliance požadavků (12 %). Se strategickými návrhy IT bezpečnosti pouze 8 % a s onboardingem nových zákazníků 6 %.

Nejvíce by k vyšší produktivitě pomohlo podle 61 % dotázaných centralizace správy všech nástrojů a služeb, podle 41 % pak automatizace zákaznické administrativy a podle dalších 41 % vytvořením best practice dokumentů.

Zdroj: Zebra Systems