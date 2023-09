Zebra systems slaví tři dekády na trhu, připravila rebranding webu

Společnost Zebra systems oslavila v září 30 let své existence, k výročí si nadělila rebranding webových stránek. Za rok 2023 navíc dle svých slov očekává nejlepší výsledky ve své historii.

Zebra byla založena v roce 1993 a v devadesátých letech se věnovala především vývoji vlastního softwaru pro zdravotnictví a multimediálního a e-learningového softwaru. S přelomem tisíciletí se začala věnovat distribuci softwarových řešení pro ochranu dat a kybernetickou bezpečnost.

Společnost dodává, že stabilně patří mezi 3 nejlepší VAD distributory v České republice. Letos svoji kvalitu stvrdila 1. místo jako VAD distributor roku 2022 v rámci hodnocení ChannelWorld Awards.

„Pokud bych měl odpovědět na otázku, jaké období za posledních 30 let bylo pro naši firmu to nejlepší, tak je to určitě současnost,“ bilancuje Zdeněk Bínek, zakladatel a ředitel společnosti Zebra Systems. Úspěch přikládá důležitosti IT infrastruktury pro fungování podniků a prioritizaci kybernetické ochrany.

„Díky tomu jsme od roku 2015 se náš obrat zněkolikanásobili a do budoucna očekáváme další růst. Na tomto místě se určitě sluší dodat, že úspěchu bychom nikdy nedosáhli bez podpory našich partnerů, resellerů a MSP poskytovatelů,“ dodává.

Zdroj: Zebra systems