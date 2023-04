Zebra Systems: Výrazně roste zájem o MSP služby IT bezpečnosti

Společnost Zebra Systems uvádí, že 67 % IT prodejců v České republice a na Slovensku registruje aktuálně největší zájem koncových zákazníků o MSP služby zálohování a služby ochrany koncových zařízení – více než o tradiční MSP služby vzdálené správy a monitoringu.

Průzkum ukázal, že MSP služby již nejsou jen o správě a monitoringu (RMM) zákaznických zařízení, ale že jejich těžiště se rychle přesouvá směrem ke službám ochrany dat a IT bezpečnosti.

Stále více IT poskytovatelů dle průzkumu začíná poskytovat převážně MSP služby, celkem to uvedlo 71 % respondentů, 62 % pak nabízí také částečně proaktivní služby a jen 24 % se spoléhá na tradiční break-fix model. Naopak již 12 % nabízí hlavně řízené služby IT bezpečnosti (MSSP).

Největší zájem mezi koncovými zákazníky je o MSP služby zálohování a disaster recovery či ochrany koncových bodů (obě 67 %), vzdálené správy a monitoringu (47 %) a ochrany e-mailů (46 %).

Hlavní motivací IT poskytovatelů k přechodu na MSP je spokojenost zákazníků (64 %), lepší úroveň zabezpečení (38 %), vyšší komfort IT administrátorů (38 %) a vyšší produktivita (36 %). Celkem 63 % respondentů pak letos registruje oproti minulému roku zvýšenou úroveň bezpečnostních hrozeb.

Zdroj: Zebra Systems