Zyxel uvádí novou řadu přístupových bodů, která je alternativou k UniFi.

Společnost Zyxel představila novou řadu přístupových bodů s podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 6 (802.11ax), určených především pro menší a středně velké firmy a organizace. Tato nová síťová zařízení poskytnou za bezkonkurenční ceny všechny vlastnosti a funkce nezbytné pro bezpečný provoz podnikové sítě, včetně možnosti centralizované, lokální i vzdálené konfigurace a správy.

Nové přístupové body Zyxel s Wi-Fi 6 jsou určeny především pro menší kancelářské prostory, hotely, kavárny, domácí kanceláře nebo obchody. Jejich instalaci a konfiguraci, stejně jako následnou správu, lze provádět lokálně i na dálku pomocí cloudové platformy Nebula. Konfigurace umožňuje provoz až osmi samostatných Wi-Fi sítí, určených pro oddělení přístupu zaměstnanců, zákazníků, hostů i dalších skupin uživatelů.

Tři nové modely přístupových bodů pro každou situaci

Novou řadu přístupových bodů Zyxel s podporou Wi-Fi 6 tvoří modely NWA50AX a NWA90AX, určené pro použití v interiéru při montáži na stěnu či do stropních podhledů, a externí model NWA55AXE s krytím na úrovni IP55, vhodný i pro vytváření bezdrátového propojení mezi budovami s pomocí technologie Zyxel Smart Mesh, která zajišťuje efektivní správu a řízení bezdrátového spoje.

Základní vlastnosti nových přístupových bodů Zyxel:

Podpora bezdrátového standardu Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/n/g/b/a) na obou rádiích

Propustnost až 575 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 1 200 Mb/s v pásmu 5 GHz

Provoz až 8 samostatných Wi-Fi sítí s různými identifikátory (SSID)

Nejnovější standard zabezpečení bezdrátové sítě šifrováním WPA3

Lokální a cloudová správa prostřednictvím služby Nebula

Snadná instalace, konfigurace a centralizovaná správa

Napájení prostřednictvím Ethernetu (PoE)

Cloudová služba Nebula usnadňuje řízení přístupových bodů Zyxel od okamžiku jejich instalace a přístupu k internetu. Konfigurace nových přístupových bodů probíhá do maximální míry automatizovaně. Stačí, když administrátor přiřadí nový přístupový bod do struktury cloudového managementu, aby se do něj následně automaticky zkopírovala předdefinovaná konfigurace, přiřazená konkrétní organizační jednotce v rámci cloudové správy. Služba Nebula pak zajistí efektivní vzdálenou správu prostřednictvím cloudu a internetového prohlížeče nebo mobilní aplikace. K dispozici jsou především funkce na centralizovanou správu všech přístupových bodů i řady dalších síťových zařízení Zyxel (přepínače a bezpečnostní brány), nastavení zabezpečení, kontrolu přístupu uživatelů k síti, aktualizaci firmwaru a řešení případných problémů v konfiguraci.



NWA55AXE

„S novými přístupovými body umožnujeme rychlý a snadný přechod na nejmodernější standard Wi-Fi 6 za velmi dostupnou cenu. Vedle vyšší propustnosti bezdrátové sítě patří mezi hlavní výhody Wi-Fi 6 také lepší pokrytí prostoru signálem a především možnost paralelních datových přenosů s velkým množstvím připojených koncových zařízení,“ říká Petr Koudelka, Senior Sales Engineer společnosti Zyxel.

Další informace o nových přístupových bodech s podporou Wi-Fi 6 jsou k dispozici na stránkách společnosti Zyxel a nová zařízení jsou již nyní v prodeji u obchodních partnerů společnosti.

O společnosti Zyxel Networks

Společnost Zyxel připojuje organizace i domácnosti k internetu již více než 30 let, a to vždy s důrazem na inovace a služby zákazníkům. V roce 1989 jsme začínali analogovými modemy. Dnes využíváme umělou inteligenci a cloud, abychom firemním i domácím uživatelům přinášeli rychlá, spolehlivá a bezpečná síťová řešení.

O vůdčí globální pozici společnosti Zyxel na komunikačním trhu svědčí mimo jiné:

působnost ve 150 zemích celého světa,

milion organizací, které díky našim řešením fungují chytřeji,

100 milionů zařízení propojujících svět.

Vytváříme sítě budoucnosti a pomáháme využívat potenciál a plnit potřeby moderních pracovišť. Pomáháme lidem v práci i při hraní.

Zyxel, Your Networking Ally.