Nová éra online schůzek. Konferenční kamera od Logitechu nabízí dynamické záběry, snadnou správu i širokou kompatibilitu

Potřebami moderních pracovních týmů se dlouhodobě zabývá světový lídr v oblasti PC periferií, společnost Logitech. Hybridní pracovní model totiž přináší kromě výhod také nároky. Týmové schůzky se například čím dál častěji přesouvají do virtuálních videokonferenčních místností. Flexibilita by se proto měla odrážet i ve firemním IT vybavení, od kterého se očekává fungování v mnoha rozmanitých scénářích.

Skvělým příkladem je konferenční kamera MeetUp 2. Novinka, kterou Logitech představil na konci května, reaguje na fakt, že firmy častěji využívají menší zasedací místnosti. Navíc potřebují, aby videokonferenční technika bez problému fungovala jak s dedikovaným firemním počítačem, tak se soukromým zařízením členů týmu nebo externích spolupracovníků (režim BYOD).

Poutavé online schůzky díky AI

MeetUp 2 je nástupcem nejprodávanější konferenční kamery v historii firmy. Oproti svému předchůdci nabízí pokročilé funkce založené na umělé inteligenci (AI). Tu Logitech do svých zařízení pro konferenční místnosti implementuje už nějakou dobu, nově ji však najdete i v druhé generaci videokonferenčního bestselleru.

Technologie RightSight 2 využívá AI k vytváření dynamických záběrů, které pomáhají vtáhnout účastníky virtuálního setkání do děje. Kamera dokáže automaticky zaostřovat na aktivního řečníka, přesouvat pohled na celou skupinu nebo zobrazit každého člena schůzky zvlášť. Vysoce kvalitní a dynamický obraz doplňuje špičkový zvuk. Technologie RightSound2 pomocí algoritmů AI vyvažuje hlasy, filtruje nežádoucí šum a potlačuje dozvuk v místnostech s ozvěnou.

Vaše oblíbená platforma – bez limitů

Díky integrovanému operačnímu systému CollabOS navíc MeetUp 2 spolupracuje se známými videokonferenčními platformami jako Microsoft Teams, Zoom a Google Meet. Oblíbené funkce typu Zoom Rooms Smart Gallery, která vytváří individuální kanály účastníků v místnosti, či Microsoft IntelliFrame jsou tak samozřejmě k dispozici a umožňují nastavit podobu videokonference přesně podle požadavků týmu nebo aktuální agendy.

Firmy, které si zakládají na nízké uhlíkové stopě a ve svých reportech udržitelnosti zahrnují Scope 3, potěší i tzv. design pro udržitelnost. Plastové díly v MeetUp 2 obsahují 62 % recyklovaného plastu – tedy nejvyšší procento mezi podobnými produkty na trhu.

Pohodlná správa zařízení i rezervace místností

Pokud jde o technologické zázemí, pracovníci IT můžou kameru MeetUp 2 vzdáleně monitorovat, konfigurovat a aktualizovat její software prostřednictvím systému Logitech Sync. A tím to zdaleka nekončí – tato cloudová platforma nabízí nejen hromadnou správu zařízení, ale také snadnou rezervaci firemních prostor. Zajišťuje tak hladké a efektivní využití zasedacích místností, snižuje pracovní zátěž týmu IT a šetří jeho kapacity.

Řešení od Logitechu tím reagují na aktuální potřeby firem. Ty musejí zajistit, aby měli zaměstnanci neustále k dispozici funkční zasedací místnosti i vhodné vybavení. Flexibilita a hybridní pracovní model totiž přinášejí kýžené výsledky pouze tehdy, když správně fungují.