Práce odkudkoliv se stává novým normálem. Na co si dát pozor?

Práce na dálku se díky tomu dnes už stala běžnou záležitostí. Nejčastějšími remote obory jsou telekomunikace, mediální sektor a IT. Jediná komplikace může nastat v případě, že se rozhodnete pracovat ze zahraničí – při dlouhodobém pobytu by totiž měl zaměstnavatel (nebo živnostník) správně odvádět daně i pojistné v dané zemi. Kvůli těmto daňovým a právním dopadům nemusí chtít firmy na toto řešení přistoupit – například vnitřním předpisem omezí, jaká konkrétní místa lze pro home office využívat. To je ale vždy na individuální domluvě.

Home office od Asie po Latinskou Ameriku

Jaká jsou nejoblíbenější místa pro takzvané digitální nomády? Velké oblibě se těší jihovýchodní Asie – na Bali nebo v Thajsku jsou na Evropany připravení dostupným internetem i coworkingovými centry. Mezi populární destinace patří také Mexiko nebo kolumbijský Medellín – kdysi sídlo drogového kartelu prošlo v posledním desetiletí transformací a každoročně vítá množství expatů. V exotických destinacích je ale potřeba myslet na časový posun oproti Česku. Pokud máte fixní pracovní dobu, poohlédněte se raději po místech v Evropě. Skvělé zázemí nabízí i klasické dovolenkové destinace, jako je Itálie, Portugalsko nebo Chorvatsko. Oproti letní dovolené v Chorvatsku tu zaplatíte mimo sezónu za ubytování jen zlomek.

Tipy na efektivní práci

Bez sebedisciplíny a důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se při práci na dálku neobejdete. Kontakt mezi oběma stranami by měl být dobře naplánován – ideálně si přidejte do sdíleného kalendáře schůzky třeba týden dopředu. I pro sebedisciplínu je potřeba si stanovit určitá pravidla. Například vypravit se ráno obdobným způsobem, jako když jdete do kanceláře, i když „jít do práce“ v tomto případě znamená jen přesun k laptopu.

TIP: Pokud se rozhodnete pro práci ze zahraničí bude pro Vás důležité mít kvalitní internetové připojení. Proto doporučujeme vybrat datový tarif, který budete moci využívat v případě, že wifi pro Vás bude nedostatečně silná a rychlá.

Kromě schůzek si do kalendáře nebo jiného nástroje napište seznam úkolů nebo témat, které chcete v daný den zvládnout. Dělejte si poctivě přestávky na oběd a neukončujte svůj pracovní den s tím, že „to doděláte večer“. Jasně rozdělený čas pro práci a odpočinek je zcela zásadní. Jinak totiž budete mít pocit, že pracujete pořád, a přitom jste ve výsledku nic neudělali. Při dodržení těchto pár pravidel vám práce na dálku dá více svobody a ve výsledku i času, než kdybyste docházeli do kanceláře.