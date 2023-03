Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Bezpečnost a služby

Vážení čtenáři,

pokud dobře počítám, vstoupili jste do čtvrtého roku všeobecného neklidu a rozvratu zavedených pořádků, a zatímco první dva představovaly pro IT byznys zdánlivě bezedný roh hojnosti, ten loňský přinesl náraz a obrácení situace. Nezbývá než doufat, že letošní rok konečně přinese stabilizaci, jak si ostatně přeje každý, koho jsme do tohoto čísla vyzpovídali.

Na následujících stranách najdete řadu textů a rozhovorů, které vám, doufám, přinesou určitá vodítka, kde v nadcházejících obdobích hledat příležitosti, a jakkoliv si už připadám jako kolovrátek, všichni respondenti z řad vendorů a distributorů se opět shodují, že bez služeb a přidané hodnoty se letos na trhu nikomu nepovede. Jak padlo v jedné z anket, tradiční partneři se buď transformují, nebo mizí. Přeji vám, ať se nacházíte mezi těmi prvně jmenovanými.

Na druhou stranu, není všem dnům konec. Venku se dělá hezky, dny jsou delší, začíná sezóna jarních setkání, a pokud se podaří vyřešit potíže s přeplněnými sklady, mohla by se situace už během druhého pololetí začít pomalu vracet do normálních kolejí a dát zapomenout na naprostou nevyzpytatelnost posledních období. I to bych vám ze srdce přál.

Ještě bych rád dodal, že ChannelWorld tímto vydáním vstupuje do svého jubilejního patnáctého ročníku a já zase do pátého roku v jeho čele. Propluli jsme společně s vámi zajímavými časy, zažili jsme velké události, vzestupy a pády a navzdory všemu, co se poslední dobou děje ve světě, se těším, co nás čeká dál.

Milí čtenáři, krásný začátek jara vám přeje

Matěj Čuchna, šéfredaktor

