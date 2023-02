IDC: Evropské výdaje na IT proti recesi obstojí a mírně porostou

Společnost IDC předpovídá, že celkové investice do informačních a komunikačních technologiích se letos v Evropě vyšplhají na 1,2 bilionu dolarů. Do roku 2026 by navíc měly růst v průměru o 5,4 % ročně a na konci prognózovaného období dosáhnut 1,4 bilionu.

O letošní odhadované zlepšení o 4,2 % by se podle analytiků měly postarat zejména skandinávské země a Spojené království. Naopak ruský trh ICT se kvůli sankcím a exodu řady firem v roce 2023 meziročně smrští o 9,4 %.

„Zatímco organizace ve většině zemí očekávají v letošním roce recesi, výhled evropských výdajů na ICT zůstává pozitivní,“ komentuje Zsolt Simon z IDC s tím, že od investic do ICT si mimo jiné slibují vyřešení řady problémů vyplývajících z extrémní nestability trhu.

Software v čele

IDC dále uvádí, že nejrychleji rostoucí kategorií bude v roce 2023 software, jenž je podle odborníků velmi odolný vůči ekonomickým otřesům. Hnacím motorem celého technologického trhu v Evropě pak budou investice do cloudových řešení.

Nadále budou růst i výdaje na IT a podnikové služby, telekomunikační služby a hardware, a to navzdory inflačním tlakům a hospodářské recesi, které zmítají celou řadou evropských zemí.

Trh se zařízeními však podle analytické společnosti zápolí s klesající kupní silou spotřebitelů, omezeními v dodavatelském řetězci a úspornými opatřeními podniků. To by mělo v letošním roce vést k celkovému poklesu výdajů na zařízení o 2,2 %.

Spotřebitelský sektor bude podle IDC největším zdrojem výdajů na ICT i v roce 2025, a to i přesto, že v průběhu prognózovaného období bude prakticky stagnovat s předpokládaným průměrným ročním růstem o 1 %.

Technologie pro zákazníky i zaměstnance

Na druhém a třetím místě v žebříčku odvětví s nejvyššími výdaji se podle analytiků umístí bankovnictví a diskrétní výroba, jejichž celková tržní hodnota přesáhne 210 miliard dolarů.

Společnost upřesňuje, že subjekty v bankovním sektoru se budou více zaměřovat na urychlení automatizace na podporu základních bankovních služeb, správu databází a řízení zdrojů. AI pak pomůže vylepšit zákaznickou zkušenost prostřednictvím flexibilnějších a personalizovanějších služeb.

Výrobní společnosti budou zase investovat do technologií, které zajistí nákladově efektivní provoz, zpracují rostoucí množství dat a prostřednictvím robotizace a automatizace procesů robotickou automatizací (RPA) uvolní ruce zaměstnancům.

Zdroj: IDC