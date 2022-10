Ostravské komunikace „jedou“ na HPE SimpliVity

Společnost Ostravské komunikace zodpovídá za sjízdnost více než 320 kilometrů silnic na území moravskoslezské metropole. K tomu spravuje veřejné osvětlení, dopravní značení, opravuje vozovky a provozuje parkoviště. Chod společnosti má již tři roky na starosti hyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) HPE SimpliVity.

HCI jako odpověď na končící podporu

Původně spoléhali v Ostravských komunikacích na klasickou infrastrukturu, jejíž provoz byl ovšem spojený s klasickými potížemi: vysoká různorodost (například dvanáct různě starých serverů) znamenala velký počet dodavatelů a vyžadovala sledování jednotlivých hardwarových řešení.

Správa celého prostředí byla komplexní a vyžadovala expertizu pro jednotlivé části řešení od serverů, diskových systémů přes zálohování až po operační systémy. Optimalizace výkonu a zálohování byly rovněž limitovány. Tyto potíže vyřešili v Ostravě virtualizací pod hlavičkou HPE, s níž v následujících letech bez problémů pracovali.

K úvahám o nasazení HPE SimpliVity přiměla v roce 2019 Ostravské komunikace především končící podpora některých součástí virtualizovaného řešení HPE, které v té době firma používala již sedm let. To sice celou dobu pracovalo bez zásadnějších problémů, ale končila podpora pro dosavadní zastaralá disková pole a byla omezena možnost rychlé výměny některých dílů. Navíc vznikla potřeba virtualizovat i další servery, což vyžadovalo navýšení kapacity na novém řešení.

Přechod k hyperkonvergované infrastruktuře navrhli Ostravským komunikacím zástupci společností HPE, Tech Data a Vidaron, kteří pro firmu zorganizovali řadu informačních a technických konzultací. Samotnému pořízení takového řešení ovšem muselo předcházet výběrové řízení, v němž se právě návrh HPE SimpliVity prosadil.

„S produkty HPE jsme měli dobré zkušenosti, a očekávali jsme tak bezproblémový provoz, virtualizaci celého řešení, snížení kapacit diskových úložišť a pokles celkových nákladů. Nové řešení od HPE velmi dobře adresovalo bolesti, které morálně zastaralá infrastruktura měla. Volba proto byla jasná,“ popisuje vedoucí oddělení informatiky Olga Nováková, která ovšem společně se zástupci HPE, Tech Data a Vidaron musela nejprve o nutnosti změny řešení přesvědčit vedení společnosti.

Proč HPE SimpliVity?

HPE SimpliVity svojí filozofií a strukturou přesně odpovídá na požadavky Ostravských komunikací: maximální zjednodušení jak v oblasti hardwarových prvků, tak správy celé infrastruktury a možností jejího škálování. SimpliVity totiž v sobě konsoliduje všechny podstatné komponenty IT infrastruktury, od výpočetního výkonu přes virtualizaci až po obnovu dat po havárii, to vše v úzké integraci do prostředí VMware.

HPE SimpliVity tak již v jednom balíku zahrnuje i funkce, které jsou u jiných řešení odděleny. Příkladem může být bezkonkurenční komprese a deduplikace dat, která dokáže uspořit až 90 % kapacity úložiště. To samozřejmě výrazně snižuje hardwarové náklady.

Monitoring řízený umělou inteligencí

Další třešničkou na dortu je integrované řešení HPE InfoSight pro ucelený dohled nad stavem a zdravím celé infrastruktury. Poskytuje takzvaný cross-stack pohled, což znamená, že detekuje kritická místa infrastruktury na straně storage, serverů, ale i aplikací a virtualizovaného prostředí. InfoSight využívá k analýze dat umělou inteligenci (AI) a pomocí strojového učení (ML) získává poznatky, jak například optimalizovat chod infrastruktury, předejít jejím chybám a výpadkům.

InfoSight totiž každou vteřinu sbírá data z milionů senzorů ve statisících instalací HPE po celém světě. Takže je v podstatě téměř jisté, že někde provozují obdobné systémy se srovnatelnými konfiguracemi, jako je ta vaše. Stejně tak scénáře vznikajících problémů se mohou opakovat. Výsledek? InfoSight dokáže podle analýz vyřešit 86 % problémů dříve, než se vůbec stačí v infrastruktuře nějak negativně projevit.

SimpliVity očima klienta

Ostravské komunikace získaly v podobě HPE SimpliVity jednoduchý a spolehlivý systém s precizní podporou, zahrnující například servis vadného hardwaru v režimu „4h response 24 × 7“, softwarové aktualizace na pět let, proaktivní péči a pomoc s údržbou SimpliVity řešení.

Dnes IT oddělení firmy vyzdvihuje především samotnou jednoduchost správy HW, zálohování či přesouvání jednotlivých serverů v rámci dvou lokalit či úsporu místa na discích pomocí datové deduplikace. Oceňují rovněž energetické úspory při provozu serverů a nižší náklady oproti nákupu fyzických serverů, kterých dosahují díky virtualizaci na HPE Simplivity.

Zdroj: Tech Data