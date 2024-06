V nejnovější epizodě podcastu Ozvěny z kanálů magazínu ChannelWorld jsme hovořili se Soňou Meszarošovou, e-tail a retail manažerkou společnosti Zyxel Networks.





Soňa Meszarošová působí v Zyxelu od ledna 2023, v minulosti strávila více než šest let na různých pozicích ve společnosti Husqarna. Právě nabídka Husqarny v oblasti zařízení pro chytrou domácnost ji motivovala naplno vkročit do vod IT.

Jejím velkým koníčkem je paragliding, který se jí daří šikovně propojovat i s pracovním zaměřením. „Věděla jsem, že nejsem typ, který chce přednášet čistě o portfoliu. Chtěla jsem si najít vlastní cestu, prezentovat tak, jak tomu sama věřím. A tak jsem se rozhodla hovořit o tom, jak konkrétně dokážu využít v mém hobby. Líbí se mi i poselství společnosti, Just Connect,“ říká v podcastu.

Podcast si můžete poslechnout přímo zde:

Zyxel dokáže zpříjemnit život i nomádům, vzkazuje v podcastu Soňa Meszarošová

Co může Zyxel nabídnout podnikovým zákazníkům? „Máme zajímavé produkty pro podnikatele, kteří provozují kempy a potřebují zajistit spolehlivé Wi-Fi připojení po celém areálu. Máme outdoorové přístupové body, do kterých stačí vložit SIM kartu, a navíc je lze používat jen sezónně,“ shrnuje příležitosti Soňa Meszarošová.

O outdoorových sportech, připojování k internetu v terénu i o tom, jak může Zyxel Networks pomoci nomádům při cestách do odlehlých končin. Pusťte si epizodu zde v prohlížeči nebo na své oblíbené platformě.