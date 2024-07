Igor Cejkovský (Synology): ActiveProtect snižuje riziko lidské chyby

Společnost Synology v nedávné době rozšířila portfolio o řešení Synology ActiveProtect. Jaké jsou klíčové vlastnosti této řady?





Řada ActiveProtect je v první řadě účelové zařízení pro ochranu dat, které je kromě různých funkcí obnovitelnosti dat a optimalizace výkonu určeno k ochraně nejrůznějších pracovních zátěží v organizaci.

Zařízení ActiveProtect se dodávají s optimalizovanými konfiguracemi úložišť. Ty umožňují zahájit zálohování podnikových pracovních zátěží do patnácti minut. Díky tomu, že automatizuje úlohy, jako je například nastavení zásad neměnnosti úložiště, replikace záloh a ověřování mezi zařízeními, zároveň zjednodušuje plánování zálohovací infrastruktury. Tyto procesy jsou spravovány prostřednictvím jediného jednotného uživatelského rozhraní bez ohledu na počet spravovaných zařízení ActiveProtect.

ActiveProtect navíc nabízí unikátní funkce včetně zásad logické a fyzické oddělitelnosti sítí, správy více lokalit, podpory stupňování úložišť a deduplikace na straně zdroje i další vylepšení pro efektivitu a výkon zálohování. ActiveProtect obecně výrazně zlepšuje možnosti zálohování a obnovitelnosti a zároveň snižuje nároky na nastavení a údržbu systému.

Čím se Synology ActiveProtect liší od tradičních zálohovacích řešení?

Ve srovnání s tradičními zálohovacími řešeními nabízí ActiveProtect kompletní hardwarové a softwarové integrované řešení, díky němuž uživatelé nemusí integrovat různé softwarové a hardwarové komponenty a upravovat výkonnostní parametry.

Z rozhovorů se zákazníky vyplynulo, že aby byly IT týmy schopné efektivně spravovat všechny úlohy zálohování v běžných řešeních, musejí se orientovat v celé řadě uživatelských rozhraní. Oproti tomu naše řešení konsoliduje všechny zdroje a cíle zálohování, včetně zálohování mimo pracoviště, do jednotného rozhraní se zjednodušenými možnostmi správy. Právě tato integrace usnadňuje uživatelům správu záloh a výrazně snižuje riziko lidské chyby.

ActiveProtect navíc nabízí jedinou roční licenci na základě potřebného úložného prostoru, což oproti tomu, co nabízejí tradiční dodavatelé zálohovacích řešení, výrazně zjednodušilo strukturu naceňování.

Co Synology k vývoji ActiveProtect vedlo?

Šlo o dvouletou cestu, na jejímž začátku byl záměr vytvořit aktualizovanou verzi řešení Active Backup. Na základě obsáhlých rozhovorů jsme však zjistili, že zákazníci se s rozvojem podnikání stále častěji potýkají s problémy při správě komplexních zálohovacích infrastruktur a moderních zálohovacích strategií.

Zákazníci měli problém najít komplexní řešení, které by šlo snadno používat, spravovat a škálovat a které by dokázalo trvale poskytovat spolehlivý výkon. Náš průzkum odhalil, že stávající softwarová a integrovaná hardwarová řešení po IT profesionálech vyžadují, aby se orientovali ve velkém množství rozhraní a dokázali spravovat řadu komponent pro různé účely.

Právě tato složitost sloužila jako motivace vyvinout takový produkt, který těmto potřebám dokáže vyjít vstříc. Řešení Synology ActiveProtect vzniklo jako revoluční produkt sestavený s ohledem na uživatele, jenž v sobě integruje různorodé potřeby našich zákazníků do jediné, snadno spravovatelné platformy ActiveProtect Manager. Produkt nabízí skutečně jednotné rozhraní, čímž vyniká na trhu a konkurence se mu jen těžko vyrovná.

Na jaký typ zákazníků s touto řadou cílíte?

Mezi cílové zákazníky nejnovější řady produktů ActiveProtect patří zejména podniky, kterým doposud chybělo robustní zálohovací zařízení. Takovéto podniky mohou těžit ze zjednodušeného přístupu ke škálování, nasazování a správě řady ActiveProtect. ActiveProtect totiž integruje všechny potřebné komponenty do jednoho systému, čímž redukuje často složitý a časově náročný proces pořizování tradičních softwarových a hardwarových řešení.

Oslovujeme i podniky, které čelí problémům se současnými zálohovacími řešeními. Jde typicky o podniky, které aktuálně využívají kombinaci zálohovacího softwaru a hardwaru, ale potýkají se se složitými licenčními náklady a obtížemi při správě. Model jednotného ročního licencování ActiveProtect, který se účtuje na základě požadovaného úložného prostoru, snižuje finanční a administrativní zátěž a ve srovnání s jinými běžnými řešeními potenciálně šetří více než 90 % výdajů.

V neposlední řadě cílíme na organizace s rozsáhlými požadavky na zálohování. Podniky, které vyžadují centralizovanou kontrolu nad více lokalitami, mohou využít ActiveProtect pro konzistentní zásady ochrany a zjednodušenou správu zálohovacích operací. To zajišťuje robustní a zefektivněnou ochranu dat a umožňuje podnikům udržovat a monitorovat stav zálohovací infrastruktury ve velkém měřítku.

Jaké možnosti Synology ActiveProtect nabízí z hlediska zabezpečení a obnovitelnosti dat?

ActiveProtect nabízí řadu možností zabezpečení a obnovitelnosti dat, které zajišťují robustní ochranu a bezproblémové procesy obnovy. Zařízení této řady mají například neměnnou konstrukci úložiště, která zvyšuje ochranu proti útokům ransomwaru. Tím je zajištěna integrita a dostupnost dat během cvičení obnovy nebo kybernetických útoků v reálném čase.

Řada disponuje i pokročilými funkcemi pro rychlou a efektivní obnovu dat. Jde například o zásady logické a fyzické ochrany počítačové sítě před nezabezpečenými sítěmi, které poskytují dodatečné zabezpečení tím, že zálohovaná data izolují od potenciálních hrozeb.

ActiveProtect v neposlední řadě umožňuje centralizované řízení více lokalit a zajišťuje, že ve všech lokalitách jsou uplatňovány konzistentní zásady ochrany. To zjednodušuje správu zálohovacích operací a zvyšuje celkové zabezpečení a obnovitelnost dat.

Všechny tyto funkce dohromady poskytují robustní zabezpečení dat a zajišťují, že organizace mohou v případě kyberbezpečnostního incidentu svá data obnovit účinně a efektivně.

