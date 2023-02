SAP i přes dvouciferný růst tržeb v roce 2022 bude propouštět

Společnost SAP oznámila, že její tržby v uplynulé roce vzrostly o 11 %, přičemž růst cloudového segmentu meziročně zrychlil o 33 %. SAP nicméně zaznamenala pokles čistého zisku o výrazných 68 %, což ji přimělo restrukturalizovat zaměstnaneckou základnu.

SAP také podle dostupných informací zvažuje, že se zbaví většinového podílu ve společnosti Qualtrics, kterou koupila v roce 2018 za 8 miliard dolarů, aby se mohla znovu více zaměřit na svůj hlavní byznys.

Součástí restrukturalizace bude i propouštění – podle šéfa SAPu Christiana Kleina se dotkne zhruba 2 800 zaměstnanců, což je zhruba 2,5 % pracovní síly společnosti. Na rozdíl od Googlu nebo Salesforcu ale SAP neplánuje propouštět na základě výkonnosti.

Propouštění – první, které společnost oznámila od roku 2019 – se podle odborníků projeví pomaleji než v Microsoftu či Oraclu, jelikož větší část zaměstnanců SAPu působí v Evropě, kde platí přísnější legislativa na ochranu zaměstnanců než například v USA.

Úspěch S/4HANA

Celkové tržby společnosti SAP se za rok 2022 vyšplhaly na 30,9 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 11 %. Ve posledních třech měsících roku byl však růst pomalejší, a to o 6 % na 8,4 miliardy eur.

SAPu se výrazně daří v oblasti cloudu, kde tržby v meziročním srovnání stouply o 33 % na 12,6 miliardy eur a aktuálně tvoří 40 % všech příjmů společnosti. Celkem 2,1 miliardy eur připadá na systém S/4HANA, což je meziroční nárůst o raketových 91 %.

„SAP je nyní skutečnou cloudovou společností,“ uvedl Klein a dodal, že společnost má již nyní smluvně zajištěné příjmy z cloudu ve výši 12 miliard eur, které by měla vykázat v roce 2023.

Čistý zisk za rok 2022 však klesl o 68 % na 1,7 miliardy eur, přičemž ve čtvrtém kvartálu se pokles meziročně zrychlil na 77 %. Šéf společnosti tento propad částečně přičítá odchodu SAPu z Ruska a Běloruska po ruské invazi na Ukrajinu.

Hrátky s potenciálem AI

Co se týče výhledu do budoucna, SAP odhaduje, že tržby z cloudu porostou o zhruba 22 až 25 %, přičemž dlouhodobou ambicí společnosti je překročit do roku 2025 hranici 22 miliard eur v tržbách z cloudu a 36 miliard eur v celkových tržbách.

SAP rovněž oznámil, že plánuje i nadále investovat do rozvoje umělé inteligence a implementovat je ve svých produktech, a to i v oblastech, jako je například prediktivní údržba.

Zároveň experimentuje s novou vlnou nástrojů AI, jako je ChatGPT společnosti OpenAI, a zkoumá možnosti, jak by AI mohla pomoct rozšířit interní operace. Šéf SAPu nechce dávat ChatGPT příliš velkou volnost, ale vidí potenciál v automatizaci odpovědí na běžné dotazy na podporu nebo v překladu dokumentace a uživatelských rozhraní.

