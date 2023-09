Canalys: V roce 2023 projde 70 % všech výdajů na IT přes channel

Společnost Canalys odhaduje, že celkový trh IT v letošním roce vyroste o relativně skromných 3,5 % na 4,7 bilionu dolarů. Technologie a služby dodávané partnerským kanálem přitom budou tvořit více než 70 % celkové hodnoty trhu.

Výdaje v Severní Americe podle analytiků letos vzrostou o 2,8 %, což je pokles z 8,5 % v roce 2022, a budou tvořit 37,7 % celkového trhu. Asijskopacifický region by měl v roce 2023 povyrůst o 4,5 %, EMEA o 3,4 % a Latinská Amerika o 3 %.

Klíčovými faktory, které brzdí trh ve větším rozmachu, jsou podle Canalysů zpomalení kapitálových výdajů poskytovatelů cloudových služeb v první polovině roku a pokles výdajů na telekomunikační služby.

„I v roce 2023 budou hnacím motorem a příležitostmi pro vendory a partnery vybrané dlouhodobé technologické megatrendy,“ říká Matthew Ball z Canalysu. Jmenuje zejména digitální transformaci, kyberbezpečnost, compliance či udržitelnost.

Zároveň poukazuje na to, že se odvětví bude muset vypořádat i s negativními vlivy, mezi něž patří hlavně hrozba recese, rostoucí úrokové sazby, vysoká inflace, obchodní spory či riziko přírodních katastrof.

Software nahoru, hardware nikoli

Nejnovější průzkum Canalysu ukazuje, že klíčovou příležitostí k růstu bude i nadále kybernetická bezpečnost – tento segment by si měl polepšit o 11,1 % na 79 miliard dolarů. To odráží zvýšenou poptávku po zabezpečení dat, systémů a lidí proti rostoucím hrozbám.

Rekordních hodnot by podle analytiků měla dosáhnout síťová infrastruktura – konkrétně o 13,9 % na 72 miliard. Výdaje na software pro cloudové aplikace by pak hlavně kvůli růstu koncových cen měly stoupnout o 19,3 % na 215 miliard.

Další příležitosti přinesou optimalizace výdajů na veřejný cloud, transformace kybernetické bezpečnosti a zavádění generativní umělé inteligence do podniků. Společně by měly přispět k růstu výdajů na IT služby o 7,5 % na 1,5 bilionu dolarů.

Na druhou stranu se očekává, že po silném nárůstu poptávky, který byl podpořen některými trendy vyvolanými pandemií covidu-19, bude prodej serverů, úložišť a klientských zařízení stagnovat či klesat.

Společně s channelem

Technologie a služby dodávané partnerským kanálem by se podle Canalysu měly v roce 2023 vyšplhat na 3,4 miliardy dolarů, což představuje 70 % celkové hodnoty trhu. Celkově výdaje na IT zprostředkované partnery vzrostou o 3,7 % a předčí tak přímé výdaje mezi zákazníky a vendory.

„Toto odvětví čeká zajímavá budoucnost,“ komentuje Ball. „Jde o sektor, který se v příštím desetiletí téměř zdvojnásobí, a zahrnuje ekosystém stovek tisíc dodavatelů a milionů obchodních partnerů.“

„Vzhledem k významu channelu bude úspěch prodejců stále více záviset na jejich strategiích dalšího prodeje, společného prodeje, společného marketingu, společného udržení, společného vývoje a společných inovací,“ vyjmenovává Ball.

Bude lépe

Navzdory ekonomickým obavám, kvůli kterým byly výdaje na IT v první polovině roku poněkud přiškrcené, se podle analytiků objevují první záblesky zlepšující se poptávky postupného uvolňování rozpočtových omezení pro druhou polovinu roku.

Očekává se, že odvětví se v příštím roce vrátí k růstu, jenž podpoří urychlování investic do technologických projektů ze strany podniků a vlád po celém světě. První prognózy pro rok 2024 hovoří o celkově silnějším růstu o 6,9 %, přičemž výdaje na IT by měly poprvé dosáhnout 5,0 miliard dolarů.

Zdroj: Canalys