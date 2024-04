Eaton: Trh s IT ožívá, co to znamená pro prodejní kanály?

Frédéric Leclerc, EMEA IT channel leader společnosti Eaton, ve svém komentáři uvádí, že navzdory přetrvávajícím problémům vykazuje světový trh s IT po třech letech nepříznivých okolností známky oživení.





Předpokládá se, že v roce 2024 vzrostou celosvětové dodávky osobních počítačů o osm procent a o stejné procento se zvýší i výdaje na IT oproti předchozímu roku. Co tedy bude toto oživení trhu znamenat pro IT prodejní kanál v nadcházejících měsících?