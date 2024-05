Enovation: Jen 6 % českých firem zatím využívá umělou inteligenci

Společnost Enovation uvádí, že obrovské tempo vývoje umělé inteligence nadále pokračuje. Jen v loňském roce do něj soukromé subjekty celosvětově podle zprávy Stanfordské univerzity AI Index Report 2024 investovaly 96 miliard dolarů. České firmy se do toho však zatím příliš nehrnou.





Podle dat ČSÚ vloni používalo technologie umělé inteligence pouhých 6 % českých podniků. Pomoci by jim měl nový dotační titul Aplikace II. Ten má podpořit vznik vysoce inovativních, unikátních softwarových řešení, která budou konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku.

Zpráva ČSÚ Informační společnost v číslech 2024 informuje, že nejlépe si v rámci Evropské unie aktuálně vedou velké podniky s více než 250 zaměstnanci, mezi kterými využívá tyto technologie více než čtvrtina (28,4 %). Ve Finsku, Slovinsku nebo Dánsku však s AI pracuje každá druhá velká firma.

A co na to Češi?

Enovation uvádí, že význam včasného naskočení na trend umělé inteligence si Česko uvědomuje. Ve druhé polovině roku se proto očekává vyhlášení dotačního programu Aplikace II, který by měl české firmy podpořit ve vývoji vlastních inovativních softwarových řešení postavených právě na AI, strojovém učení, deep learningu, neuronových sítích nebo virtuální či rozšířené reality.

„Vyhlášení tohoto dotačního titulu jen potvrzuje ambici Česka držet v oblasti technologií krok s velkými hráči, jít naproti pokroku a podporovat konkurenceschopnost českých firem,“ komentuje David Kotris, jednatel společnosti Enovation.

„Určený bude pro malé, střední i velké podniky, které budou moci získat desítky až stovky milionů korun na své vývojové nebo výzkumné projekty. Jejich výstupem by měla být vysoce inovativní, unikátní softwarová řešení, která budou konkurenceschopná i v mezinárodním měřítku,“ dodává.

AI jako hrozba? Zatím spíš pomocník

Umělá inteligence bývá často spojovaná s obavami z nahrazení lidských pracovníků. Aktuální vývoj však ukazuje, že AI zatím dokáže efektivně zastat pouze dílčí části pracovní náplně a spíše tak ovlivní způsob, jakým lidé a firmy pracují.

Příští roky by se proto měly nést v duchu hledání způsobů, jak AI v pracovním prostředí co nejlépe využít. Goldman Sachs například odhaduje, že by mohla umělá inteligence pracovníkům v nějaké míře asistovat až ve dvou třetinách všech existujících povolání.

Pozitivní vliv AI na efektivitu práce potvrzuje průzkum Workforce Lab společnosti Slack, ve kterém hned 4 z 5 pracovníků využívajících AI uvedlo, že tyto technologie zvyšují jejich produktivitu.

Od lidských pracovníků dnes umělá inteligence dokáže přebírat především opakující se činnosti – ať už jde třeba o administrativní práce, zákaznický servis nebo analýzu a zpracování dat. Podle studie britského Alan Turing Institute by například mohla pomoci s automatizací až 84 % repetitivních činností v tamní státní správě.

Zdroj: Enovation