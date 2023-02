GoodCall: Čtyři z pěti z firem si více váží zájmu o IT než VŠ vzdělání

Z průzkumu společnosti GoodCall ve spolupráci s Czechitas a Behavio vyplynulo, že nedostatek odborníků v IT nutí společnosti snižovat požadavky na znalosti a zkušenosti kandidátů a tím otevírá dveře juniorům.

Vysokoškolské vzdělání pro uplatnění v oboru IT není pro společnosti podle studie zásadním kritériem. Celkem 82 % z nich ale naopak požaduje, aby se uchazeči o obor IT prokazatelně zajímali, měli alespoň základní orientaci v oboru a ideálně byli absolventy rekvalifikačního kurzu.

Celkem 43 % dotazovaných se spokojí se středním vzděláním se zaměřením na IT a 34 % firem požaduje „pouze“ absolvování rekvalifikačních kurzů se zaměřením na IT.

Zkrácený úvazek není překážkou

Dotazované firmy v roce 2023 hodlají nabrat 1–10 nových IT specialistů, a to zejména z oblasti back-end vývoje (58 %), front-end vývoje (39 %), infrastruktury (35 %), testování softwaru (34 %) a vývoje a správy informačních systémů (33 %). Přísun kandidátů chtějí dotazovaní zajistit plánovaným zvýšením platů, a to nejčastěji o 3–10 %.

Více než polovina dotazovaných uvedla, že 81–100 % ze všech jejich obsazovaných pozic vyloženě vyžaduje základní digitální dovednosti jako například znalost postupů při sdílení dokumentů, práce v MS Teams, MS Word/Excel apod., a to nejen u IT nabídek práce, ale i u obsazovaných pozic dotazovaných společností plošně.

Průzkum také ukázal, že jsou společnosti otevřené práci na zkrácený úvazek, a to konkrétně u 58 % dotazovaných. Dále 47 % společností umožňuje práci zcela bez nutnosti přítomnosti práce z kanceláře. Tahouny jsou v tomto směru obor IT a společnosti působící v Praze, kde je trend umožnění práce na dálku vyšší oproti celkovému vzorku dotazovaných.

Doporučení nad zlato

„Největší zájem je tradičně o kurzy z oblasti datové analýzy, kde také nabízíme nejvíc kurzů a poptávka je stále veliká, říká Anna Valouchová, která má v Czechitas na starosti vyhodnocování dopadu činnosti organizace na společnost.

„V této oblasti ženy navíc dobře získávají uplatnění. Zhruba polovina našich absolventek rekvalifikačních kurzů si do tří měsíců najde práci v IT. Další tradiční vstupní branou do světa IT je oblast testingu a webového vývoje,“ doplňuje.

Z dat bylo také zjištěno, že 79 % respondentů (majoritně HR manažerů) při náboru IT odborníků považují doporučení od zaměstnanců a manažerů za nejefektivnější zdroj IT odborníků.

Dále volí inzerci na pracovních portálech, přímé oslovení HR specialistou, sociální sítě, vlastní kariérní stránky, případně networking a spolupráci s personálními agenturami.

Zdroj: GoodCall