IDC: Trh se zlepšuje, ale dodávky PC zatím pořád klesají

Společnost IDC ve své aktuální zprávě uvádí, že celosvětový trh PC ve třetím čtvrtletí 2023 pokračoval v útlumu. Dodávky sice meziročně klesly o 7,6 % na 68,2 milionu kusů, mezikvartálně ale vykázaly zlepšení, a tak se zdá, že se trh konečně odráží ode dna.

Analytici poukazují na to, že v posledních několika měsících se snížily zásoby PC a ve většině prodejních kanálů se již pohybují na zdravé úrovni. Tlak na snižování cen však přetrvává a pravděpodobně bude dělat problémy v obou segmentech trhu.

„Trh PC je na pomalé cestě k oživení,“ komentuje vývoj Jitesh Ubrani z IDC. „Prodeje v druhé polovině roku 2024 a v dalších letech by měly oživit dva konkrétní faktory – obnovovací cyklus a ukončení podpory Windows 10.“

Ubrani nicméně pragmaticky dodává, že do té doby bude globální trh počítačů dál paběrkovat. „Zpomalení v odvětví dává dodavatelskému řetězci příležitost prozkoumat možnosti nákupu a výroby mimo Čínu,“ upřesňuje s tím, že to pravděpodobně zůstane klíčovým tématem i do budoucna.

Další meta: generativní AI

Dalším zlomovým okamžikem pro PC by podle Linn Huangové mohla být generativní umělá inteligence. „Přestože její konkrétní využívání je ještě v plenkách, zájem o tuto kategorii je již nyní velký,“ říká analytička.

„Počítače s genAI slibují organizacím možnost personalizovat uživatelskou zkušenost na hlubší úrovni, a to vše při zachování soukromí a suverenity dat. Jakmile bude v příštím roce uvedeno na trh více těchto zařízení, očekáváme výrazný nárůst celkových prodejních cen,“ uzavírá Huangová.

Co se největších výrobců týče, většina z nich ve sledovaném období zaznamenala dvouciferný pokles. Je ovšem nutné dodat, že u společnosti Apple toto zhoršení způsobilo nepříznivé meziroční srovnání – výrobce se ve třetím čtvrtletí 2022 vzpamatovával ze zastavení výroby kvůli covidovému lockdownu.

Tabulka – Vývoj trhu PC v 3Q23 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 3Q23 Podíl 3Q23 Prodej 3Q22 Podíl 3Q22 Meziroč. změna 1. Lenovo 16,0 23,5 % 16,9 22,9 % –5,0 % 2. HP 13,5 19,8 % 12,7 17,2 % 6,4 % 3. Dell 10,3 15,0 % 12,0 16,2 % –14,3 % 4. Apple 7,2 10,6 % 9,4 12,7 % –23,1 % 5. Asus 4,9 7,1 % 5,4 7,4 % –10,7 % ostatní 16,3 23,9 % 17,4 23,6 % –6,3 % Celkem 68,2 100,0 % 73,8 100,0 % -7,6 %

Zdroj: IDC