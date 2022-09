IDC: Trh switchů a routerů v druhém čtvrtletí držel tempo

Podle aktuální zprávy společnosti IDC navázal trh ethernetových switchů ve druhém čtvrtletí na předchozí úspěch a meziročně vyrostl o 14,6 % na 8,5 miliardy dolarů. Rostl, byť mírněji, i globální trh podnikových routerů – konkrétně o 6,3 % na 4,2 miliardy.

Tržby v segmentu switchů nasazených mimo datacentra ve sledovaném období stouply o 5,8 %, ač dodávky co do počtu klesly o 0,4 %. Tržby z prodeje zařízení pro datacentra pak vzrostly o 26,9 % a jejich dodávky stouply zhruba o desetinu.

Roste zájem i o pomalejší switche

Analytická společnost informuje, že neustává poptávka po vysokorychlostních switchích. Zájem mají hlavně hyperškálovatelná centra a poskytovatelé cloudových služeb. I proto segment 200/400 GbE switchů mezikvartálně posílil o 67,4 % co do tržeb a o 89,5 % co do dodávek.

Segment 100 GbE switchů ve druhém čtvrtletí meziročně vyrostl o 28,3 % a postaral se tak o zhruba čtvrtinu celosvětových tržeb. Tržby segmentu 25/50 GbE zařízení meziročně stouply o 22,1 %, přičemž dodávky meziročně vzrostly o 5,4 %.

Vyspělejší část trhu, switche s nižší rychlostí, si podle IDC vesměs připsaly mírný růst. 1 GbE switche si ve sledovaném období polepšily o 2,6 %. Naopak 10 GbE switche, které tvoří necelou pětinu trhu, klesly co do hodnoty o 1,3 %, ačkoli dodávky meziročně vzrostly o 2,1 %.

Tržby z 2,5/5 GbE switchů ve druhém čtvrtletí sice mezikvartálně vrostly jen o 6 %, v meziročním srovnání jde ale o zlepšení o celých 41,2 %. Podobně dodávky posílily mezičtvrtletně jen o 0,8 %, ale meziročně o 58,7 %.

Prudký sešup ruského trhu

Z geografického hlediska analytici uvádí, že trh ethernetových switchů v druhém čtvrtletí letošního roku rostl ve většině regionů. Například ve Spojených státech vzrostly tržby meziročně o 23,3 %, v Kanadě o 10,4 %, v Latinské Americe o 18,8 %.

Dvouciferně rostla poptávka i v západní Evropě, konkrétně o 14,8 %. Naopak náš trh střední a východní Evropy ve sledovaném období v meziročním srovnání poklesl o 12,5 %, a to zejména díky dramatickému 89,2% propadu ruského trhu.

Asijskopacifický region (bez Japonska a Číny) ve druhém kvartálu 2022 vykázal 14% růst, Čína posílila o 9,3 %. Naopak mírné oslabení – o 6,4 % – zaznamenalo Japonsko. Region MEA meziročně vzrostl o 1,7 %.

Znovuzrození podnikových routerů

Celkové tržby globálního trhu routerů pro podniky a poskytovatele služeb ve druhém čtvrtletí vyrostl o zmiňovaných 6,3 %. Hlavní segment poskytovatelů služeb posílil o 2,2 %, podnikový segment pak meziročně vystřelil o 20,2 %.

Jednotlivé regiony ovšem vykázaly smíšené výsledky. Například tržby v západní Evropě meziročně vzrostly o 4,2 %, zatímco trh ve střední a východní Evropě se meziročně propadl o 25,2 %. Povzbudivý růst zaznamenal region MEA, a to konkrétně o 9,7 %.

Asijskopacifický region (bez Japonska a Číny) si ve sledovaném období polepšil o 3,4 %, Japonsko kleslo o 6,9 %, Čína o necelá 2 %. Podnikový segment v USA vzrostl o 36,6 %, v kombinaci s 16,8% růstem druhého trhu si připsal celkové dvouciferné zlepšení. Latinskoamerický trh vzrostl o 11 %, kanadský klesl o 1,1 %.

Povzbudivé výsledky vendorů

Z hlediska jednotlivých výrobců si lídr trhu Cisco v období od dubna do června 2022 polepšil o 10,2 % na trhu switchů, na poli routerů pak vyrostl o mírných 4,1 %. Druhé Huawei v první oblasti meziročně vyrostlo o 9,7 %, jeho dodávky routerů pak stouply o 5,3 %.

Výrazné zlepšení na trhu ethernetových switchů si poněkolikáté v řadě připsala Arista, která vyrostla o 55,1 %. Tržby rostly i H3C, a to konkrétně o 4,8 % v oblasti switchů a o 5,6 % v oblasti routerů. Naopak v červených číslech na poli switchů skončilo HPE, jehož tržby meziročně klesly o 5,5 %.

Graf – Kvartální vývoj podílů největších výrobců switchů

Zdroj: IDC