IDC: Výdaje na edge computing se v letos vyšplhají na 208 miliard dolarů

IDC odhaduje, že globální investice do edge computingu se v roce 2023 vyšplhají na 208 miliard dolarů, což by představovalo meziroční zlepšení o 13,1 %. Dobrou zprávou podle analytiků je, že výdaje na hardware, software a služby pro edge řešení by si měly dynamiku růstu udržet až do roku 2026.

„Edge computing se stává normou,“ říká Dave McCarthy z IDC. „Schopnost distribuovat aplikace a data do terénu je klíčovým prvkem většiny iniciativ digitální transformace. Dodavatelé rozšiřují funkce a vytvářejí nové nabídky a zákazníci díky tomu urychlují své plány na jejich nasazování.“

Tři případy využití edge, do kterých budou v roce 2023 směřovat největší investice – sítě pro doručování obsahu, virtuální síťové funkce a multiaccess edge computing (MEC) – jsou podle analytiků základem nabídky služeb pro edge computing.

Tyto tři případy použití podle IDC budou v letošním roce dohromady představovat téměř 20 % všech výdajů na edge služby. Celkově poskytovatelé služeb v roce 2023 proinvestují do edge computingu více než 44 miliard dolarů.

Edge kam se podíváš

Podniky, včetně veřejného sektoru, budou mít v letošním roce největší zájem o správu výrobních prostředků, autonomní provoz, multikanálový provoz, monitorování nákladu a rozšířené služby agentů zákaznického servisu. Dohromady tyto segmenty spolknou desetinu investic.

Kategorie edge computingu, která by podle analytiků v prognózovaném období 2021 až 2026 měla růst nejrychleji, patří reakce na mimořádné události, 360stupňové sledování vzdělávacích videí či výroba filmů a dalšího obsahu.

„Navzdory různým faktorům, které ovlivňují chování kupujících, zejména v Evropě, je edge computing i nadále jednou z nejodolnějších a nejatraktivnějších oblastí investic, která v příštích pěti letech poroste dvouciferným tempem,“ říká Alexandra Rotaruová z IDC.

„Metriky související s lepšími inovacemi, výkonem, zákaznickou zkušeností nebo schopnostmi kybernetické bezpečnosti umožní společnostem po celém světě budovat nové infrastruktury na okraji sítě,“ upřesňuje.

Ale hlavně v USA

Napříč odvětvími koncových uživatelů z řad podniků bude podle analytiků v roce 2023 největší část investic do edge řešení připadat na diskrétní a procesní výrobu, následovanou maloobchodem a profesionálními službami. Dvojciferně by ovšem měly růst výdaje všech odvětví.

Největší část investice do edge computingu bude letos podle IDC směřovat do služeb. Téměř polovinu této části budou tvořit služby připojení, následované službami v oblasti softwaru jako služby (SaaS) a službami podpory a nasazení.

Výdaje na hardware budou dle analytiků taženy investicemi do edge bran, serverů a síťového vybavení. Nejmenší technologickou kategorií zůstane v průběhu prognózovaného období software.

Z geografického hlediska IDC odhaduje, že Spojené státy budou co do výdajů na edge po celé prognózované období jasným lídrem s 40% podílem na globálních investicích, následované Evropou a Čínou. Nejrychlejší růst do roku 2026 pak zaznamenají Latinská Amerika a Čína.

Zdroj: IDC