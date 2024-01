Kulatý stůl o tiskových zařízeních: Digitalizace a příležitosti ve zdravotnictví (3. díl)

Milí čtenáři, přinášíme vám třetí část debaty odborníků na tisková zařízení, kteří se v listopadu 2023 virtuálně sešli u Kulatého stolu ChannelWorldu. Kompletní přepis debaty naleznete v tištěném čísle magazínu.

Digitalizace tiskový trh nepotopí

Marcel Divín (Epson) Autor: ChannelWorld

„Z osobního a profesního pohledu si myslím, že v digitalizaci jsme obecně ještě na úplném začátku, zejména když to porovnávám s tím, co říkají kolegové ze západní Evropy,“ zahajuje další téma Marcel Divín (Epson). „Jak se ale říká, vše začíná od hlavy. Státní správa až na vybrané procesy není příliš digitalizovaná, byť se proces digitalizace nepatrně zrychlil. V tomto ohledu vidím velkou dlouhodobou příležitost pro resellery. Například v Německu mají v každé třídě na základní škole malou tiskárnu. Jde přitom o dlouhodobou strategii, která učitelům usnadňuje práci. Když chce učitel dětem něco předat, může dokument okamžitě vytisknout a nemusí nikam chodit nebo úkolovat děti, ať tisknou doma. Z dlouhodobého hlediska může tiskový trh vykazovat nějaký velmi pozvolný pokles, ale digitalizace rozhodně nezpůsobí nějaký dramatický propad.“





„Neřekl bych, že je digitalizace v České republice na samém začátku,“ oponuje Petr Hnilička (Canon). „Já už třeba ani nepoužívám slovo digitalizace, ale information management – to znamená, že máme i systémy, kam zákazník může dokumenty ukládat a dále s nimi pracovat. Další věc, která se k nám dostává zejména ze soukromého sektoru, je, že v rámci digitalizace se klienti přestávají bát cloudu. Je ale nesmírně důležité, aby i nové funkce byly co nejjednodušší, tak aby je bylo možné používat na jedno kliknutí. Nedávno jsme hovořili s paní ze spisové služby, která si pochvalovala, jak se jí dobře pracuje, protože vloží dokument, klikne a o všechny další kroky se postará systém.

Miroslav Drahoš (HP) Autor: ChannelWorld

„Mám pocit, že bylo řečeno prakticky všechno,“ doplňuje Miroslav Drahoš (HP). „Nedokážu zhodnotit, jestli Česko v digitalizaci zaostává, nebo ne, každopádně adopce cloudových řešení je zcela jistě na vzestupu. Vím také, že každý z vendorů se této problematice věnuje již celou řadu let. Lpění na on-premise úložištích u zákazníků do jisté míry stále přetrvává, zde ale částečně hrají roli i ekonomické důvody. Velkým tématem je i bezpečnost, a proto se snažíme klienty přesvědčovat, aby využívali cloud a virtuální servery a nemuseli si kupovat další zbytečný hardware.“

(Ne)Digitalizované nemocnice

„Ještě doplním Petra v tom, že mám pocit, že Česká republika je obecně velmoc v tvorbě různých document management systémů,“ navazuje Marcel Divín (Epson). „Máme spoustu softwarových domů, které nabízejí pestrou škálu řešení. Konkrétně ale třeba ve zdravotnictví narážíme na problém, že tu máme stovky milionů dokumentů, které se zákonně musejí do deseti let zpracovat. Sám jsem byl překvapený, že záznam o každé operaci se podle české legislativy musí ukládat čtyřicet let. To znamená, že pokud ho zdigitalizujeme, data musejí být připravená na to, aby mohla být znovu vytištěná a předána dál. Dalším příkladem jsou karty pacientů u lékařů. Všichni obvodní lékaři podle nové legislativy budou muset digitalizovat data všech svých pacientů, kterých mají v průměru šestnáct set. To je obrovský balík práce.“

Petr Hnilička (Canon) Autor: ChannelWorld

„Tady úplně nesouhlasím,“ bere si slovo Petr Hnilička (Canon). „Podobnou věc jsme řešili před třemi lety a sami jsme byli překvapení, kolik řetězců nemocnic a privátních praxí už je plně digitalizovaných. Veškerou zdravotní dokumentaci mají v elektronické podobě, mají digitalizovaný i onboarding, tedy evidenci pacienta v systému a podobně. Opačná situace je na straně velkých nemocnic. Když jsme s nimi řešili, co bude digitalizace obnášet, usoudily, že je pro ně jednodušší koupit další kovovou skříň, ve které budou dokumentaci skladovat. To už jsou ale jen takové střípky na trhu.“

„Problém je, že nemáme hotovou legislativu na digitalizaci,“ objasňuje Marcel Divín (Epson). „Například v Německu mají právní základ položený už asi patnáct let, což znamená, že v tomto ohledu jsou výrazně napřed. Dám konkrétní příklad z české praxe. Síť poliklinik chce digitalizovat data a chce nakoupit stovku skenerů a najmout lidi na zpracování. Podle původního plánu měl být projekt digitalizace dokončený během čtyř let, aktuálně počítají s devíti lety. A takových případů bychom našli spoustu. Samozřejmě souhlasím s tím, že některá lékařská zařízení zaujala progresivní postoj a v zásadě předběhla legislativu. Ale typicky v případě praktických lékařů jich bylo minimum.“

„Jedním z velkých oříšků digitalizace ve zdravotnictví je, že řada dokumentů je psaná ručně,“ doplňuje Petr Hnilička (Canon). „Je tedy velká výzva vytvořit relevantní digitalizované zápisy, a ne jen obrázky bez indexu. Dá se očekávat, že dokud budou sloužit praktičtí lékaři vyššího věku, bude tu s námi i tento analogový systém zápisu.“

Martin Wanke (AT Computers) Autor: ChannelWorld

„Myslím, že pravdu máte oba,“ shrnuje Martin Wanke (AT Computers). „Na jedné straně jsou samozřejmě velké nemocnice, jež jsou často v digitalizaci napřed. Na druhé straně tu máme tisíce praktických lékařů, kteří konkrétně pro resellery představují obrovskou příležitost. Teď se samozřejmě nebavíme vyloženě o tiskárnách, ale i o skenerech a dalších digitalizačních strojích.“

Zdroj: ChannelWorld