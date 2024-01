Kulatý stůl o tiskových zařízeních: Domácí tisk a projektové trendy (2. díl)

Milí čtenáři, přinášíme vám druhou část debaty odborníků na tisková zařízení, kteří se v listopadu 2023 virtuálně sešli u Kulatého stolu ChannelWorldu. Kompletní přepis debaty naleznete v tištěném čísle magazínu.

Doma se stále tiskne

Petr Hnilička (Canon) Autor: ChannelWorld

„Nemyslím si, že je domácí tisk na úplném odchodu, možná se jen promění typ zařízení, která budou využívat,“ otevírá další téma Petr Hnilička (Canon). „I v dnešní době se setkáváme s určitou skupinou zákazníků, kteří tiskárny potřebují. Jde zpravidla o rodiče školáků, protože ve školách se i v dnešní době relativně hodně tiskne. Z pohledu Canonu tak zůstane množství zařízení umísťovaných na trh víceméně stejné. Do budoucna možná očekáváme mírný sestup, a to čistě z toho důvodu, že část zařízení je již natolik technologicky vyspělá, že mají životnost pět i více let. Jde navíc o něco, co zákazníci v dnešní době očekávají. Nekupují zařízení s tím, že ho hned vymění, ale chtějí ho provozovat tak dlouho, dokud takzvaně neumře.“





„Mluvíme o cyklu, do něhož promluvila doba covidová, a nacházíme se na hranici záruční doby,“ doplňuje Martin Wanke (AT Computers). „Souhlasím s Petrem s tím, že dojde k nějakému lehkému poklesu. Řada lidí si tiskárnu pořídila čistě kvůli home office a umím si představit, že tato skupina nebude mít zájem aktivně obnovovat zařízení dříve, než to bude nutné. Domácnosti jsou nicméně poměrně stabilní segment.“

Marcel Divín (Epson) Autor: ChannelWorld

„Covid jasně ukázal, že pokud dojde k nějakým omezením, zvýší se jiné potřeby – v tomto případě tisku,“ přikyvuje Marcel Divín (Epson). „Pokud během výuky on-line potřebuji předat data, se kterými není optimální pracovat digitálně, je tisk nutností. Souhlasím s Martinem v tom, že potřeba tisku v době covidu nevzrostla jen kvůli studentům na vzdálené výuce. Řada lidí potřebovala tiskárnu doma na práci, na skenování a podobně. V té době zároveň výrazně vzrostl zájem o to, kolik stojí jedna tisková stránka. Věřím, že se právě díky tomu zvedlo povědomí o tom, že tento údaj může být v mnoha ohledem důležitější než pořizovací cena zařízení.“

„Martin mi párkrát nahodil na smeč s tím, že se začíná více řešit i marže,“ přidává se Miroslav Drahoš (HP). „Všichni se na základě posledních roků shodneme, že roste tlak na marži samotného hardwaru. HP pro spotřebitele v nedávné době zavedlo novinku v podobě paušálního předplatného HP Instant Ink pro domácí tisk, které podle našich propočtů vychází výhodněji než nákup tonerů. Nabízíme tarify pro občasný tisk do deseti stran měsíčně až po častý tisk do 700 stran měsíčně.“

Příležitost jménem information management

Miroslav Drahoš (HP) Autor: ChannelWorld

„Trend, který dlouhodobě sledujeme, je výrazný pokles podílu A3 zařízení ve velkých kancelářích,“ odhaluje Miroslav Drahoš (HP). „Z našich průzkumů je zřejmé, že se lidé vracejí zpátky k formátu A4. Druhý trend v projektové poptávce je jednoznačně digitalizace, řešení na zpracování dokumentů a vytěžování dat. Jde o pozvolný, ale dlouhodobý trend a vnímáme, že se posouvá dobrým směrem.“

„Za Canon můžu souhlasit, akorát z našeho pohledu trend není tak pozvolný,“ přikyvuje Petr Hnilička (Canon). „Boom jsme zaznamenali zejména v oblasti centralizovaného tiskového řešení a information managementu jako takového, kde se poptávka za poslední rok mnohonásobně zvětšila. Další trend je, že se zákazníci přestávají bát cloudu. V minulosti si vyzkoušeli nějaké on-premise tiskové řešení na vlastním serveru a teď přicházejí s tím, že jsou sice spokojení, ale že by se chtěli plnohodnotně přesunout do plnohodnotného cloudového řešení. S tím souvisí i další důležitá věc, a to bezpečnost. V případě úspěšného útoku ransomwarem se totiž bavíme o velkých škodách, což je další relevantní faktor. Už nejde jen o tiskové zařízení, promítá se do toho mnohem více věcí. I tady dochází k diametrálnímu posunu.“

„Mohu souhlasit s Mirkem,“ konstatuje Marcel Divín (Epson). „Přechodu z A3 na A4 velmi pomohl fakt, že se na trhu konečně začala budovat zařízení, která dokážou tisknout v zásadě za stejných tiskových nákladů jako formáty A3. Co se nás týče, u segmentu A3 letos pozorujeme vcelku razantní nárůst, v segmentu A4 pak v posledních pěti letech razíme cestu srovnatelných nákladů na tisk. S Petrem souhlasím i v tom, že je větší poptávka po cloudových službách, kde ale záleží na typu zákazníka.“

Martin Wanke (AT Computers) Autor: ChannelWorld

„Já jsem vás teď hrozně rád poslouchal,“ usmívá se Martin Wanke (AT Computers). „Jediné, co bych k tomu dodal, je cloud a tisk jako služba. Tady bych chtěl vzkázat resellerům, aby se nebáli a vnímali cloud jako příležitost. Není to povinnost a prozatím ani absolutní nezbytnost. Jde ale o obrovskou příležitost, kterou reseller může využít třeba právě ve větší firmě nebo ve škole. V tom okamžiku získá stabilní byznys na několik let. A jak Petr správně podotkl, na to se nabalují cloudové služby, bezpečnost a spousta dalších činností.“

