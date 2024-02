NÚKIB vloni evidoval rekordní počet kybernetických incidentů

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v roce 2023 zaznamenal rekordní počet kybernetických incidentů – celkem 262. V porovnání s rokem 2022 podle expertů došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu.





„Dva z loňských incidentů jsme navíc klasifikovali jako velmi významné – to znamená, že je řadíme do nejvyšší kategorie co do závažnosti. Jeden z nich se týkal významné strategické státní instituce a druhý neregulovaného subjektu z obranného sektoru,“ upřesňuje ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Rekordní číslo mají podle odborníků na svědomí zejména DDoS útoky, NÚKIB ale zaznamenal také několik „novinek“ na poli kybernetických incidentů. Útočníci například operovali s velkým počtem účtů vytvořených pomocí botů, díky kterým se jim povedlo podkopat důvěryhodnost oficiálních účtů postižených subjektů.

Zbraně jménem GenAI a LLM

NÚKIB dodává, že do kyberprostoru se v loňském roce promítl také rychlý pokrok v oblasti generativní umělé inteligence a chatbotů na bázi LLM (large language model) a lze předpokládat, že tento trend bude patrný i letos.

„Z hlediska kyberbezpečnosti můžeme předpokládat, že útoky budou stále sofistikovanější. Zejména s rozvojem umělé inteligence a stále větším využíváním chatbotů na bázi velkých jazykových modelů je pravděpodobné, že útočníci budou mít při přípravě kybernetických útoků lepší možnosti,“ doplňuje Kintr.

K posílení kybernetické bezpečnosti České republiky by měl přispět také nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Jeho návrh NÚKIB odeslal vloni v prosinci na Legislativní radu vlády. Jedním z hlavních úkolů nového zákona je zavedení evropské směrnice NIS2 do českého právního řádu.

Zdroj: NÚKIB