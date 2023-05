Soňa Kašparová vede personální agendu v TTC Marconi

Společnost TTC Marconi, jež se zabývá dodáváním informačních technologií pro oblast kritické infrastruktury, průmyslu, energetiky a dopravy, oznámila, že na pozici personální manažerky nastoupila Soňa Kašparová.

Ta v nové role bude komplexně zastřešovat personální agendu pro TTC Marconi a TTC Telekomunikace v České republice i na Slovensku. V rámci nastavování personální strategie tak bude velmi úzce spolupracovat s vedením nejen těchto společností, ale i celé skupiny TTC.

Kašparová se podle Ondřeje Havlíka, výkonného ředitele TTC Marconi, bude soustředit zejména na oblast employer brandingu, posilování angažovanosti zaměstnanců a nastavení procesů, které skupině zajistí hladké propojení HR s byznysem.

V oblasti řízení lidských zdrojů působí Soňa více než 20 let, a to hlavně v IT společnostech. Do TTC Marconi přichází z českého herního vývojářského studia Geewa, kde z pozice personální ředitelky zastřešovala veškeré HR procesy a office management.

Zdroj: TTC Marconi