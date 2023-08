Sophos: Polovina Čechů má obavy z umělé inteligence

Společnost Sophos zveřejnila výsledky nového průzkumu zaměřeného na vnímání umělé inteligence českou populací. Z dotazování vyplynulo, že více než polovina (56 %) Čechů neví, zda použila, nebo nezná aplikace využívající umělou inteligenci.

Čtvrtina českých uživatelů pak podle průzkumu použila nástroje jako jsou ChatGPT nebo DALL-E 2. Používání umělé inteligence dle Sophosu provází zvědavost, ale také strach.

Podle studie se každý druhý respondent domnívá, že data zadaná do programů a aplikací využívajících AI mohou být zneužita majiteli aplikací nebo kyberzločinci. Podobný podíl uživatelů se obává, že nebudou schopni rozlišit obsah vytvořený člověkem od obsahu vytvořeného algoritmy.

Zvědaví a znepokojení zároveň

Sophos zjistil, že s jazykovým modelem ChatGPT nebo generátorem digitálních obrázků DALL-E 2 přišla do styku čtvrtina dotázaných Čechů (36 % mužů a 13 % žen), což je výrazně více než u Maďarů (pouze 13 %), ale méně než u sousedních Poláků (31 %).

Nástroje AI nejvíce používají respondenti ve věkové skupině 18–35 let (35 %), lidé z velkých měst (32 % a s vysokoškolským vzděláním (38 %). Ve starší generaci ve věku 36–56 let používá umělou inteligenci 17 % Čechů. O umělé inteligenci nic neví nebo nezná AI aplikace více než polovina Čechů (56 %).

Z průzkumu dále vyplynulo, že zájem o tuto technologii s věkem klesá, zatímco obavy z ní rostou. Více než polovina (57 %) Čechů se obává, že by se údaje zadané do aplikací umělé inteligence mohly dostat do nesprávných rukou.

Na toto nebezpečí poukazují zejména muži, lidé žijící na venkově a středoškoláci (shodně 60 %). Nebezpečí plynoucí ze zpracování důvěrných informací uživatelů umělou inteligencí vnímá také 67 % dotázaných Poláků a 44 % Maďarů.

Člověk, nebo AI? Toť otázka

Třetina (34 %) české populace si je podle dotazování Sophosu jistá, že by nebyla schopna rozlišit obsah vytvořený člověkem a umělou inteligencí, polovina (54 %) pak přiznává, že neví.

Neschopnost rozpoznat člověkem a AI generovaný obsah v průzkumu přiznávají zejména vysokoškoláci (40 %), muži ve věku 36–65 let a lidé z venkova (shodně 38 %).

Pro srovnání, pouze 13 % Čechů věří, že by byli schopni obsah vytvořený člověkem a umělou inteligencí rozlišit. Jistější jsou si ve svém úsudku muži (16 % vs. 10 % žen), obyvatelé velkých měst, a lidé ve věku 18–35 let (shodně 20 %). Mezi dotázanými Maďary je to 34 %, u Poláků shodně 13 %.

Haló, tady bot

Formou umělé inteligence, se kterou se Češi často setkávají, jsou podle Sophosu prodejní boti, které využívají mimo jiné telemarketingové společnosti. Téměř polovina (48 %) účastníků průzkumu provedeného společností Sophos tvrdí, že poznali, že jim volá automat.

Nejčastěji to deklarují lidé z velkých měst (59 %), respondenti ve věku 18 až 35 let (55 %) a vysokoškoláci (52 %). Zkušenost s chatbotem pak nejméně často potvrzují obyvatelé menších měst (59 %) a starší lidé (58 %).

