Své finance můžete řídit kompletně z mobilního telefonu. Jak na to?

Přes mobilní telefon si můžete zřídit bankovní konto

Stále více tuzemských bank nabízí svým klientům možnost založit si bankovní účet jednoduše přes mobilní telefon. Už žádné chození na pobočku, vše zvládnete sami. Stačí vám k tomu mobilní aplikace dané banky. Právě vývoj mobilní aplikace, kterému se všechny tuzemské banky usilovně věnují, přináší klientům podobné novinky.

Kromě založení samozřejmě můžete takřka kompletně účet u své banky spravovat. Navíc se vám zpřístupňují doslova dechberoucí funkce. Zaplaťte faktury a účty jednoduše načtením QR kódu. Už žádné zadávání čísel bankovního účtu a variabilních symbolů. Načtení funguje automaticky a bezchybně. A navíc zcela zdarma.

Totéž platí i o přidávání trvalých plateb nebo zpřístupnění výpisů. To vše je dnes v mobilním bankovnictví standardem.

Telefonem můžete snadno i platit

Služby jako Apple Pay nebo Google Pay vám umožňují telefonem jednoduše platit. Jak to funguje? Do svého telefonu načtete svou debetní či kreditní kartu. Poté můžete právě svůj telefon využívat jako platební kartu v obchodech, a to nejen v těch kamenných, ale stále častěji i v obchodech internetových.

Protože každá taková platba vyžaduje ověření pomocí biometrických údajů (např. otisk prstu či sken obličeje), nemusíte se obávat zneužití a odpadá také povinnost zadávat pin u vyšších částek. Plastovou kartu tak raději nechte v bezpečí domova! Některé moderní fintech projekty, které se již stávají skutečnými bankami, dokonce umožňují vydání pouze virtuální karty a fyzickou variantu tedy vůbec vlastnit nemusíte.

Investujte své úspory na finančních trzích

Stále jednodušší cesta vede díky mobilním aplikacím i na burzu. Uspořené peníze můžete poměrně jednoduše zhodnocovat na finančních trzích. Je jen na vás, zda si vyberete akcie, komodity, dluhopisy nebo třeba kryptoměny. Investovat můžete i drobné částky na pravidelné bázi za minimální poplatky.

Nástroje, které dříve patřily spíše bohatším jedincům, se tak dostávají do rukou doslova každému, kdo vlastní chytrý telefon.

Ani kvůli pojištění na pobočku nemusíte

Finance, to nejsou jen bankovní účty, investice či platební karty. Nedílnou součástí tohoto světa jsou i pojišťovny. Také nejrůznější pojistné produkty můžete během pár minut sjednat přes mobilní telefon. Zapomněli jste si sjednat například cestovní pojištění a již jste na cestě? Není nic jednoduššího než si jej sjednat přes mobilní aplikaci. Během chvilky můžete mít hotovo.

Možnosti jsou takřka neomezené

Výše uvedené příklady patří mezi pravděpodobně nejčastěji využívané, stále jde ale o zlomek toho, co vše je možné.

Stačí jen aktivně hledat

a překvapí vás, jaké role dnes dokáže chytrý telefon díky mobilním aplikacím zastat mnohem rychleji a jednodušeji, než jste doposud byli zvyklí.