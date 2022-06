Audiopro: Firmy za covidu pořizovaly IT vybavení zbrkle, teď často musí kupovat znovu

Společnost Audiopro uvádí, že masivní pořizování IT vybavení, zejména pro vzdálenou komunikaci a vybavení zasedacích místností v době po nástupu covidu, bylo celospolečenským fenoménem a nevyhnulo se většině firem.

Mnoho z nich však dnes podle společnosti zjišťuje, že toto vybavení dlouhodobým požadavkům nevyhovuje a je nutné je z části či úplně nahradit vhodnějším řešením. Mnohdy nemalé a unáhlené investice z doby covidu tak přicházejí nazmar.

„Některé firmy jednaly pod vlivem akutní potřeby nového IT a videokonferenčního vybavení velmi neuváženě a nakupovaly bez většího rozmyslu a strategického plánování,“ vysvětluje Andrej Hronec ze společnosti Audiopro.

„Nyní vidíme, že přichází nový nápor poptávek, které jsou zaměřené na opětovné pořízení jejich vybavení tak, aby splňovalo potřebné požadavky,“ dodává.

Chceme kompatibilitu i jednoduchou správu

Audiopro informuje, že nejčastěji firmy nakupovaly systémy pro vzdálenou komunikaci a spolupráci, jako jsou notebooky, kamery, mikrofony, headsety, ale i celé videokonferenční systémy včetně hardwarového vybavení a to pro zasedačky i jednotlivce, kterým sloužilo na home office.

Časem se ale ukázalo, že ne všechny finance byly investovány účelně. Problémy firmy podle Audiopro zjišťují nejčastěji v kvalitě jednotlivých zařízení, která ani nemusela být při pořízení levná, ale ve finále se ukazují jako ne zcela funkční řešení.

„Chybí například nativní podpora některých řešení jako jsou AirPlay pro Apple, Chromecast pro Android a Miracast pro Windows, kompatibilita se všemi používanými platformami, jednoduchost ovládání nebo pečlivé zabezpečení,“ vyjmenovává Michal Černý ze společnosti Mersive Technologies.

„Problém také může přinášet absence softwarového řešení, se kterým mají firmy přístup ke stále novým funkcím a s ohledem na optimální návratnost investic mohou vše centrálně spravovat, analyzovat či upgradovat,“ doplňuje.

Vezmi svůj stroj, zn.: kvalitní

Audiopro zjistilo, že nejčastěji firmy ve svých nových řešeních postrádají možnost jednoduchého a rychlého zapojení svých pracovníků do již probíhajícího meetingu z vlastního zařízení (BYOM, bring your own meeting).

„Samostatným problémem je, když firma vybaví zasedací místnost profesionálním softwarem, hardwarem a pracují v ní profesionálové, kteří mají nejmodernější vybavení,“ podotýká Hronec.

„Výkonné a drahé telefony, tablety i laptopy, ale zkazí celek použitím základní kamery přenášející ve finále nekvalitní obraz. To pak celou schůzku a práci všech znehodnotí,“ uzavírá.

