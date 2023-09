Cooler Master uvádí produkty s tematikou Street Fighter 6

Výrobce: Cooler Master

Společnost Cooler Master oznámila partnerství se společností Capcom, v rámci něhož uvádí řadu produktů inspirovanou hrou Street Fighter 6. Cooler Masteru se inspirovali novými postavami ve hře a hrou samotnou a navrhli řadu periferií, které reflektují barvy postav.

Mezi nové produkty patří křeslo Caliber X2 SF6 Limited Edition, headset CH331 SF6 Edition, klávesnice CK570 SF6 Edition, chladič Hyper 212 Halo SF6 či all in one chlazení MasterLiquid 360L Core SF6.

Řada zahrnuje též myš MM310 SF6 Edition, podložku pod myš MP511 SF6 Edition, zdroj MWE Gold V2 SF6 a počítačovou skříň TD500 Mesh V2 SF6 Edition. Výrobce bude zároveň bude v nadcházejících měsících pořádat několik soutěží o produkty z limitované edice Street Fighter 6.

Dostupnost

Kolekce bude k dispozici od září 2023.

Zdroj: Cooler Master