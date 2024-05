Dell představuje portfolio počítačů Copilot+

Výrobce: Dell Technologies

Model XPS 13, vytvořený pro AI, je první XPS s technologií Copilot+ využívající procesor Snapdragon X Elite. Notebook nyní disponuje výkonnou umělou inteligencí, která poskytuje špičkovou odezvu a působivou rychlost při náročných pracovních úlohách. XPS 13 je nejtenčí a nejlehčí model řady XPS vhodný pro každodenní práci a tvorbu obsahu. Může se pochlubit vydrží baterie až 27 hodin.





Uživatelé si mohou vybrat ze dvou nových AI notebooků Inspiron opět s výjimečnou výdrží baterie. Inspiron 14 Plus (dostupný v barvě ice blue) i Inspiron 14 (dostupný v barvě titan grey) jsou vyrobené z lehkého hliníku s nízkou uhlíkovou stopou a mají hodnocení energetické účinnosti EPEAT Gold.

Inspiron 14 Plus je vybavený platformou Qualcomm Snapdragon X Plus s výdrží baterie až 15 hodin. Zařízení nabízí vylepšenou kvalitu obrazu a zvuku v podání čtyř reproduktorů a displeje QHD+ s jasem 400 nitů. Model Inspiron 14 je postavený na procesoru Snapdragon X Plus a představuje zařízení s funkcemi, jako jsou hlasové příkazy nebo mechanická krytka objektivu kamery.

Nové AI notebooky Latitude s Copilot+ jsou osazené 12jádrovými a 10jádrovými procesory Qualcomm Snapdragon X Elite, které nabízejí vysoký výkon a výjimečně dlouhou výdrž na baterii.

Latitude 7455 je prémiový AI notebook s výdrží baterie až 21 hodin a 14palcovým QHD+ dotykovým displejem, čtyřmi reproduktory s redukcí okolního hluku založenou na AI, připojením Qualcomm FastConnect Wi-Fi 7 a volitelným modulem 5G. Jedná se o nejtenčí notebook řady Latitude.

Latitude 5455 (na úvodním obrázku) nabízí vysoký výkon s 16:10 FHD+ displejem a dvěma reproduktory. Chrání ho více vrstev zabezpečení na úrovni hardwaru a firmwaru.

Zdroj: Dell Technologies