Eset: Androidí Adware v listopadu ohrožoval fanoušky mobilních her

Společnost Eset uvádí, že aktuálně nejběžnější hrozbou pro platformu Android v České republice je adware Andreed. Ten bezpečnostní specialisté v listopadu detekovali hned v pětině všech případů.

Útočníci šířili Andreed i druhý nejčastější škodlivý kód, adware Hiddad, opět především prostřednictvím různých modifikací známých her. V několika případech experti dokonce zachytili verze her, které cílily především na děti, například hru podobnou populární hře Minecraft.

„Také další hry, které jsme v těchto kampaních zachytili, jsou určeny především pro mladší publikum. Je to velmi běžná strategie, kterou útočníci vždy využívají před většími svátky a prázdninami – vědí, že uživatelé budou trávit více svého volného času online,“ říká Martin Jirkal z Esetu.

Upřesňuje, že zatímco útočné kampaně adwaru Andreed zachytili bezpečnostní experti v prostředku měsíce, Hiddad využili útočníci především ve dnech 13. a 27. 11.

Adware je nejběžnější hrozbou v ČR

Eset upřesňuje, že nevyžádaná reklama se stala v letošním roce nejběžnější moderní hrozbou pro zařízení s operačním systémem Android. Jako typ škodlivého kódu tak zcela zastínila například dříve aktivní stalkerware či bankovní malware.

„Mezi hrozby v podobě nevyžádané reklamy patří celá řada škodlivých kódů s různou mírou rizikovosti pro operační systém zařízení a uživatelská data. V Česku je adware Andreed rozšířený právě kvůli tomu, že není tolik invazivní jako jiné hrozby a uživatelé mu nemusí věnovat takovou pozornost,“ říká Jirkal.

Důvodem rozšíření a popularity adwaru u útočníků je i jeho úspěšnost. Bezpečnostní specialisté tak nadále varují, aby uživatelé nestahovali hry a jiné programy z neoficiálních obchodů s aplikacemi či veřejných internetových úložišť.

Konkrétně na internetová úložiště se v posledních měsících zaměřují útočníci škodlivým kódem Agent.KEQ, který na sebe bere podobu aplikace pro stahování obsahu s názvem Your File Is Ready To Download.apk.

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu Android za listopad 2022:

1. Android/Andreed trojan (21,25 %)

2. Android/Hiddad.AYF trojan (13,86 %)

3. Android/TrojanDropper.Agent.KEQ trojan (9,79 %)

4. Android/TrojanDropper.Agent.JDU trojan (4,02 %)

5. Android/Hiddad.AXJ trojan (2,86 %)

6. Android/Triada trojan (2,36 %)

7. Android/TrojanDropper.Agent.KMZ trojan (2,01 %)

8. Android/Hiddad.AZJ trojan (1,86 %)

9. Android/TrojanDropper.Agent.GKW trojan (1,86 %)

10. Android/Spy.Cerberus trojan (1,61 %)

Zdroj: Eset