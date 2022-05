Eset: Phishing je v České republice opět na vzestupu

Společnost Eset upozorňuje, že počet detekovaných případů phishingu se podle bezpečnostních expertů opět zvýšil. Od začátku letošního roku eviduje jejich nárůst až o 440 % ve srovnání s předešlým rokem.

Aktuálně až čtyřnásobný nárůst objemu phishingových zpráv v ČR je dle Esetu výsledkem dlouhodobého trendu. Mezi roky 2020 a 2021 vzrostl počet phishingových podvodných zpráv o 100 %. Z celkového počtu všech detekovaných hrozeb pochází přitom až 30 % malwaru právě z e-mailu.

„Z dat, která máme k dispozici, můžeme skutečně vyčíst narůstající trend phishingových kampaní. Jde o metodu, kdy se útočník vydává za důvěryhodnou autoritu s cílem získat citlivá data oběti,“ popisuje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu společnosti Eset.

Spear phishing jako propracovanější forma phishingu

Společnost Eset dále uvádí, že zvláštní typ phishingu je poté spear phishing. Zatímco samotný phishing probíhá v podobě hromadného odesílání totožné podvodné zprávy mnoha příjemcům, spear phishing je daleko propracovanější formou útoku.

Soustředí se na konkrétního jednotlivce či firmu a podvodný e-mail je často sestaven „na míru“ oběti. Zpráva navíc může působit, že je poslána přímo z prostředí dané společnosti. Zaměstnanci pak zpravidla ani nepojmou podezření, že by se mohlo jednat o formu útoku.

„Obrana před phishingem by měla spočívat rovněž v pravidelné edukaci zaměstnanců. Pokud je zaměstnanec dostatečně proškolen, dokáže mnoho podvodných e-mailů odhalit sám. To vše samozřejmě klade nároky na odborný personál, který by se školení a nastavování směrnic a procesů ve firmě věnoval,“ doplňuje Jirkal.

Zdroj: Eset