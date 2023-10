Fotoreportáž: SWS v Čejkovicích představila ICT novinky zalité sluncem

Závěr prvního říjnového týdne patřil distributorovi SWS, jenž uspořádal 42. ročník své tradiční partnerské akce v Čejkovicích. Příjemné počasí přilákalo několik stovek účastníků a ačkoli málokdo vynechal příležitost nasávat sluneční paprsky, přednáškové sály praskaly ve švech.

Letošní generální partner Dell, jenž si na akci připomínal 15 let od první čejkovické účasti, si na nádvoří Zámku připravil speciální přednášky a soutěže o zajímavé ceny. V podzámčí pak nachystal celodenní bohaté občerstvení korunované pečeným selátkem.

Akci zahájil oblíbený moderátor Ondřej Carda, který účastníky doprovázel po celý den. Oficiální program se tradičně konal ve čtyřech sálech, kde se prostřídalo přes dvacet zástupců společností napříč nabídkovým portfoliem SWS.

Na co se ptát a jak prodávat

Ryze praktickou přednášku si nachystal Eset pod vedením Petra Malého a Marka Slezáka. Posluchači se tak například dozvěděli, na co se ptát nových zákazníků či jak jednat se zákazníky stávajícími. Několikrát zaznělo doporučení, že by vendoři měli často a důsledně hovořit o hrozbách číhajících v e-mailové komunikaci.

Jiří Jelínek ze společnosti Asus představil firemní i domácí portfolio značky se speciálním zaměřením na dynamický herní segment. Vyzdvihl, že ostravský servis Asusu je v drtivé většině případů schopný opravit zařízení do pěti pracovních dnů, a dal kolovat horkou novinku z dílny výrobce – notebook Zenbook S 13 OLED.

Brother svoji přednášku rozdělil na dva bloky, tradiční produktové novinky a speciální segment věnovaný štítkovačkám a mobilním řešení Brotheru. Roman Konečný provedl účastníky portfoliem značky a plánem obnovy zařízení a pochlubil se i odvážným claimem – podle prezentace je Brother „nejméně poruchová značka tiskových zařízení v kategorii small & home office“.

Létání se Zyxelem

Lovecký sál zámečku na celé dopoledne opanovalo Lenovo, které v rámci čtyřech přednášek dokázalo pokrýt celé portfolio od tabletů až po komerční pracovní stanice. David Tuček se za infrastrukturní segment Lenovo ISG pochlubil, že v oblasti serverů v České republice „drtí konkurenci“, a seznámil účastníky s programem Lenovo Leap, který nabízí odměny za prodej řešení Lenovo ThinkSystem.

Od lesa (nebo spíš od nebe) na to šli zástupci společnosti Zyxel. Svoji odbornou přednášku na téma konektivita a bezdrátové síťové prvky zaobalili do vyprávění o adrenalinových sportech. Soňa Meszárošová hovořila o tom, jak v praxi využívá Wi-Fi při paraglidingu, a Radomír Jedlička navázal s praktickým popisem, jak využívá datové přenosy při virtuálním létání na simulátorech.

Když se u nás chlapi poperou…

Ve tři hodiny skončily přednáškové bloky a účastníci se mohli přesunout do nedaleké Orlovny, kde probíhal volnější program. Zde se mohli zástupců IT dodavatelů doptat na vše, co se během přednášek nestihlo. A kdo navštívil dostatečný počet přednášek, mohl si odnést i tekutou

Informacemi, chutěmi i vůněmi nabitý den zakončila tradiční podvečerní tombola a ještě tradičnější cimbálová skupina Olina. Na své si přišli i milovníci českého rocku – v devět hodin večer na pódiu vystoupila skupina Waťák / Kabát Revival a na nádvoří rozpoutala takřka pekelný rej.

Zdroj: ChannelWorld